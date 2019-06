Prudència davant l’alarmisme

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) d’Espanya va fer saltar les alarmes el 30 de maig, quan va demanar la retirada de dues cremes solars per a nens de marques reconegudes. Segons una anàlisi comparativa de cremes solars que va dur a terme, el factor de protecció dels productes Isdin Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ i Babaria Infantil Spray Protector SPF 50+ no es correspon amb el real i és notablement inferior a l’indicat. Les autoritats espanyoles, per contra, encara no s’han posicionat al respecte i Andorra, en conseqüència, tampoc. Mentrestant, el president l’Associació Andorrana de Consumidors i Usuaris (ACU), Lluís Ferreira, fa «una crida a la prudència» i diverses farmàcies del Principat asseguren haver patit una caiguda de les vendes d’ambdues marques.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris segueix a l'espera de rebre l'informe complet fet per l'entitat



Les marques afectades van negar les acusacions de l’OCU i l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, va requerir a l’organització «l’estudi complet» en què es basa per sol·licitar que les dues cremes es deixin de comercialitzar i d’utilitzar. L’única autoritat que té potestat per retirar productes del mercat és l’AEMPS i el Ministeri de Salut andorrà confia en les seves decisions arran de la signatura del Memoràndum d’Entesa en matèria de medicaments i productes sanitaris entre Espanya i el Principat. «No s’ha rebut cap alerta oficial per part de l’agència espanyola, que és la responsable de la qualitat dels productes cosmètics. En cas que l’AEMPS acabi generant l’alerta, n’informarem de seguida», indiquen fonts de l’Executiu preguntades per aquest assumpte.

Farmàcies com a consultoris

Qui està informant al respecte són les farmàcies, que afirmen «haver rebut un allau de preguntes per part dels usuaris» i en especial dels turistes espanyols que acudeixen a comprar productes de cosmètica i de parafàrmacia. Alguns treballadors dels establiments manifesten que es van assabentar la polèmica arran dels comentaris dels clients. Sense poder-los oferir una resposta oficial, diversos establiments, sobretot els que se situen a l’eix comercials, declaren haver notat un descens de les vendes. «Primer pregunten i, davant el dubte, acaben adquirint una altra marca», explica una farmacèutica de la part baixa de l’avinguda de Meritxell. «Clientes de tota la vida han vingut expressament per preguntar si la crema que posen als seus fills és l’adient», relata una altra professional. Una farmàcia a tocar del carrer de la Unió xifra el descens de les vendes: «Tranquil·lament han baixat un 20%, de forma més notòria l’últim cap de setmana», anuncia la seva encarregada, a la vegada que recorda que «ara és l’època de l’any en la que es venen més productes solars».

Sense rastre de l’informe

Fonts de Sanitat van comentar a l’agència d’informació Europa Press que tenien coneixement de l’informe de l’OCU des d’un dia abans que sorgís la polèmica, quan l’organització es va contacte amb el ministeri per comunicar-li la publicació de l’estudi. Van assegurar que l’únic que van rebre són «extractes de l’estudi», per la qual cosa l’AEMPS va requerir-lo complet. Des d’aleshores, «estan a l’espera», van afegir les mateixes fonts. En la mateixa situació es troba l’ACU. «Se l’hem demanat i no l’hem rebut», assenyala Ferreira.

Les farmàcies noten un descens de les vendes i un augment de les consultes sobre els productes



Isdin, per la seva part, va emetre un comunicat especificant que fins a cinc estudis independents demostren que «el nivell d’eficàcia del producte es correspon amb el que s’indica a la presentació comercial». En canvi, l’organització espanyola precisa en l’informe, el qual realitza cada any abans de començar l’estiu, que la crema ofereix una protecció baixa –de 15–, que és inferior a la meitat de l’anunciada –de 50+–. En el cas de Babaria, la qual no s’ha vist tant damnificada per l’informe ni per l’opinió publica, es correspon amb un factor de protecció oficial de 30. L’entitat tampoc li ha facilitat l’informe i, per tant, se’n desmarca. «Isdin no ha pogut verificar ni la metodologia, ni l’execució, ni la coherència dels resultats», concloïa el comunicat. Preguntades per si la marca els ha transmès informació sobre els estudis propis que rebaten l’acusació de l’OCU per tranquil·litzar els usuaris, les farmàcies andorranes consultades diuen que no.