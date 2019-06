És hora de passar revista

Enric Castellet ha paït les seves dues etapes que va viure com a director de Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), del 1995 al 2005 i del 2008 al 2010, però els records i els moments clau el colpegen amb força. La motxilla la té plena d’anècdotes i de presa de decisions, i a casa guarda piles de documentació. Fa uns mesos va decidir posar fil a l’agulla i brodar Un recorregut de 12 anys per la història de la ràdio i la televisió públiques, un llibre que dimecres arriba a les llibreries. «Ha calgut recórrer un llarg camí per admetre la importància de crear RTVA», reivindica en una primera declaració d’intencions.

L’exresponsable lamenta la manca de programes de producció pròpia en l’actual graella



Els capítols del relat no són anodins, sinó que Castellet els ha escollit amb cura i a quin més transcendent. Desgrana els primers passos per començar a emetre un informatiu per ATV i amuntega la fita de fer-lo realitat el 4 de desembre del 1995. Posa punt i final a l’ORTA com a ens públic i un punt i seguit a creació d’RTVA com la coneixem actualment. A més, ornamenta el que ja és història del país amb un recull de programes de producció nacional que han quedat a la retina dels andorrans.



«Vaig assumir les regnes de l’ORTA amb la responsabilitat de potenciar-la com a eina de difusió i d’integració», indica. L’encàrrec provenia de l’excap de Govern Marc Forné i el repte passava per posar en marxa la televisió nacional. En només quatre mesos, Ramon Font es va posar al capdavant del primer informatiu amb què van començar les emissions regulars. «Encara em sorprèn com vam ser capaços d’aconseguir-ho en tan poc temps», manifesta, a la vegada que ho compara amb el temps que van tardar en emetre a Catalunya.«Vam treballar intensament durant dos anys per exportar la senya a la Cerdanya, l’Alt Urgell i Organyà. Les gestions van ser feixugues»,assegura, tot emfatitzant que «era fonamental connectar amb el Pirineu».



L’adhesió d’RTVA a la Unió Europea de Radiodifusió mereix aturar-se en la importància del fet. Fruit de l’ingrés, Andorra va debutarr a Eurovisió el 2004. «Gràcies a allò van aflorar molts cantants que actualment segueixen en actiu. A més, la promoció del país arreu va ser notòria », recorda. Preguntat si comprèn perquè el Principat va deixar de participar al concurs el 2009, reconeix que «la despesa era difícil d’assumir».

Del record al present

A vegades, rememorar el passat ve acompanyat d’un acte reflex: comparar-lo amb el present. Sobretot perquè es pot parlar amb coneixement de causa. «Actualment trobo a faltar més programes de producció nacional», manifesta, que reivindicar la importància de crear contingut. És més, afirma que «Sembla que RTVA ha perdut la realitat de país. És una llàstima que ara omplin la graella amb reposicions de fa 15 anys».



Per no acabar el repàs de 12 anys de trajectòria amb sabor amarg, Castellet respon que el programa que recorda amb més estima és Parlem com cal, presentat per Ferran Costa i en el qual els alumnes de tots els sistemes educatius del país posaven a prova el seu català.