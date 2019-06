Figueras defensa una candidatura «més enllà de Barcelona»

El secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, va defensar dijous durant la presentació de Crossing beyond, la pel·lícula oficial dels Jocs Olímpics d’Hivern de Pyeongchang del 2018 que la candidatura Pirineus-Barcelona 2030 «és un projecte que va més enllà de l’esport i de Barcelona» i que és «una estratègia de país pensant en el territori, que doni oportunitats i eines per millorar la vida del Pirineu, que pateix pel despoblament i l’envelliment». A més, va recordar que «afavoriria la injecció de capital públic i privat».

Cal recordar que Andorra ja va mostrar la seva voluntat de formar-hi part i, per tant, un cop aquest 26 de juny el Comitè Olímpic Internacional (COI) anunciï la seu dels jocs de l’any 2026, es reunirà amb Andorra i també amb França, amb la voluntat de fer una candidatura de tots els Pirineus. Així, tots els preparatius per fer oficial la candidatura avancen com estava previst.

Així mateix, el president de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, Òscar Cruz, va manifestar que «el somni de tenir uns Jocs d’Hivern continuï endavant» i que aquesta candidatura «serà una bona excusa per comptar amb més recursos i així tenir més esportistes de millor nivell».

També va parlar sobre el tema el pilot olímpic d’skeleton Ander Mirambell. «Ens mereixem tenir els Jocs el 2030, perquè ajudaria a donar més qualitat de vida a la societat a través de l’esport», sentenciava.