La federació de futbol renuncia a l’Europeu sub-17 i sub-19

La situació actual de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), amb el seu secretari general, Tomàs Gea, el seu tresorer, José García, a la presó i sense president a causa de l’Operació Cautxú, ha implicat que l’entitat no presenti la seva candidatura per organitzar la fase final de l’Europeu femení sub-19 l’any 2021 i la sub-17 de l’any 2022. Amb aquest cas, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen, la FAF va optar per no acabar de presentar-la perquè «amb els fets ocorreguts, no es va poder preparar a temps», segons van indicar des de la mateixa entitat.

En aquesta línia, el país volia liderar una candidatura conjunta amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i anava a ser el primer cop en la història que Andorra acollís una fase final d’un campionat europeu, amb l’al·licient que les vencedores haurien obtingut un bitllet pel Mundial. Així, ara hi havia temps fins el passat 28 de maig per presentar el dossier i fer la presentació de la candidatura. El país havia de competir amb Bulgària i Portugal.

Cal recordar que precisament va ser el mateix Gea qui va fer aquest anunci a la premsa el passat 12 de març. Ell va manifestar en aquell moment que «hem parlat sobre més col·laboracions amb la RFEF», tot i que va descartar acollir un partit de la Copa del Món.