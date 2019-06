Desperta Laurèdia estudia concórrer a les eleccions comunals

La plataforma ciutadana Desperta Laurèdia no descarta presentar-se a les eleccions comunals del desembre, si bé encara no tenen definida la fórmula. Així ho va explicar a EL PERIÒDIC el portaveu de la plataforma, Cerni Cairat, que va assegurar que «és una via que tenim oberta i hi treballem».



Des del moment que l’agrupació es va començar a mobilitzar, la resposta que han rebut per part dels ciutadans afirmen que és positiva. «El retorn dels lauredians ha sigut que mirem de fer alguna cosa de cara al desembre, implicar-nos a nivell polític», va exposar, admeten que «des del moviment associatiu és difícil canviar les coses». És per aquest motiu que tenen la porta oberta a construir un projecte polític alternatiu. Per ara no estan constituïts formalment ni com a associació, però «n’estem parlant, és un dels passos previs a la participació més activa políticament».



Actualment la plataforma reuneix de manera «assídua» una dotzena de persones, «però palpem que el retorn de les accions que hem fet és molt positiu i tenim el suport del poble». De fet, d’entrada van assolir una cinquantena de signatures per fer una demanda d’informació al comú per tal que se’ls fessin arribar tots els detalls tant dels projectes de la tirolina i el ràfting, com de la situació financera de Naturlandia.

Fórmula

Preguntat sobre quina fórmula utilitzarien per presentar-se, Cairat explica que és una qüestió que tampoc està definida. «Tenim molt clars els nostres principis i quin és el model de parròquia que defensem. A partir d’aquí, si hi ha agrupacions polítiques o independents que coincideixen amb el nostre ideari, són benvinguts a participar-hi», va manifestar.



Segons el portaveu de la plataforma, s’estan desenvolupant «uns punts que considerem fonamentals perquè Sant Julià millori i progressi», uns punts que no es preveu tan sols a quatre anys vista, sinó que «treballem en un projecte de futur a llarg termini». Per la qual cosa, deixa clar que «a partir d’aquí, si hi ha gent que a la parròquia o altres formacions polítiques que coincideixen en el nostre plantejament, decidirem si ens presentem o no i de quina manera».



Entre els objectius principals que defensen hi ha «que s’escolti la veu de la ciutadania en relació a les actuacions dels darrers comuns que hi ha hagut». I és que el neguit fa temps que s’arrossega. «El descontentament ve donat pel projecte de Naturlandia i amb l’opacitat que s’ha portat tot això en relació al poble. Considerem que s’ha donat molt poca informació, que s’ha fet molt poc partícip de les decisions al poble quan cada any s’hi han abocat diners públics».

Opacitat

Malgrat l’anunci del Comú de Sant Julià de convocar una reunió de poble per explicar el projecte de la tirolina, Cairat desconfia que la corporació canviï les maneres de fer. «Vam fer la demanda i de moment no hem rebut resposta», per tant, des del seu punt de vista, l’anunci d’una reunió de poble «és com un cop de peu endavant per sortir del pas». A més, assenyala que la seva voluntat era poder estudiar la documentació abans de la reunió, cosa que no podran fer si no se’ls respon a temps. «El problema de treballar amb opacitat és que genera molts dubtes a la ciutadania», afirma, afegint que «no crec que canviïn de manera de fer a aquestes alçades. I la prova d’això és que ara tenen presses per tirar endavant tots els projectes que no han fet i un cop més donen l’esquena a la ciutadania».



Per això anima a tothom a implicar-se. «Perquè les coses millorin, la ciutadania té la responsabilitat d’implicar-se més en el dia a dia, per això nosaltres sacrifiquem part del nostre temps, per mirar de millorar Sant Julià per la via política», apunta, insistint que «considero que la ciutadania hauria de participar més activament en la política».