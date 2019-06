El Sant Julià presenta una part de les incorporacions

La UE Sant Julià va presentar ahir una part de la seva plantilla per afrontar l’Europea League, amb Emiliano González a la banqueta. En aquest sentit, la voluntat del club és almenys passar la primera ronda i si pot ser, fer-ho en una segona. Per aquest motiu, van presentar una plantilla ambiciosa i han fitxat a Quentin Pereira, que ha jugat a la tercera divisió anglesa i a la Serie C; a Alassane També, internacional amb Mali i ex sub-21 amb França que va jugar al Gènova i està format a la base del PSG; i a Senah Mango, internacional amb Togo que va arribar a jugar l’Europa League amb l’Olympique de Lió, a més de jugar al Mònaco i al Poli Ejido.

Per un altre costat, l’equip comptarà amb dos cedits, David Serrano i Eric Tié Bi, que ha jugat amb el Quevilly de la tercera divisió francesa. D’altra banda, l’equip també va explicar que està treballant per incorporar a José Antonio Gomes, actual porter de la UE Santa Coloma i titular de la selecció. Així, també voldrien comptar amb Ferran Pol.

Tot i això, faran més anuncis en els pròxims dies, ja que de la plantilla anterior tan sols han quedat set jugadors. «Volem lluitar i competir, passar de fase», assegurava Emiliano i afegia que la seva màxima preocupació és trobar-se a un equip de Luxemburg. «Pel que fa a la Lliga Nacional, hem de quedar campions, tenim aquesta necessitat», afegia.

Així mateix, pel que fa a reforços, el Vallbanc va anunciar ahir el fitxatge de Juanma Miranda.