Canillo rep les dues primeres denúncies d’apartaments il·legals

El Comú de Canillo va rebre ahir les dues primeres denúncies ciutadanes per la presència de possibles apartaments turístics il·legals a la parròquia. Els dos avisos van arribar quan amb prou feines fa una setmana que la corporació va posar en marxa un canal de denúncia a través de la pàgina web de la corporació que permet als veïns i turistes, de forma totalment anònima, alertar d’aquells pisos que operen sense estar registrats ni disposar dels permisos necessaris.



La corporació va posar en marxa aquesta eina amb l’objectiu de «caminar cap a una parròquia per a tothom» i disposar d’un canal més per lluitar contra la problemàtica, molt estesa en territori Canillenc.



A la web es pot llegir que malgrat que es disposa d’un extens parc d’allotjaments turístics de qualitat, «malauradament existeix també una oferta il·legal d’aquest tipus d’habitatges, que perjudiquen tant qui els lloga, com la resta del sector per la mala imatge que genera». Per aquest motiu, a més de les inspeccions que ja es fan des de l’administració local, s’ha optat per buscar, també, la col·laboració ciutadana. Des del comú consideren que a mesura que es vagi coneixent l’opció de denúncia anònima a través de la web, els avisos s’incrementaran. I en especial, durant la temporada d’hivern que és quan més activitat tenen els pisos.

Pisos registrats

Segons va explicar el conseller de Finances de la corporació, Marc Casal, actualment es tenen registrat 917 pisos turístics, però la sospita és que n’hi ha molts, encara, que no compleixen les normatives.



I justament el comú és un bon filtre per posar remei a la problemàtica, ja que el primer tràmit que ha de fer algú per registrar un apartament turístic és registrar-lo al comú. Després l’administració local fa arribar la documentació al Govern perquè aquest ho validi.



Es preveu que en un termini breu de temps, el Comú de Canillo també posarà en marxa un cercador on els turistes podran consultar si el pis que han llogat està degudament registrat o no. Amb tot, la posada en marxa d’aquesta funcionalitat està a l’espera que des de l’Executiu es vagin validant tots aquells immobles enviats per la corporació.