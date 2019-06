Previsió d’un 50% d’ocupació als hotels pel pont

La festivitat de Pentecosta, que se celebra dilluns en alguns indrets d’Espanya i França, beneficiarà l’arribada de turistes al Principat durant aquest cap de setmana. Segons dades de la Unió Hotelera (UHA) i d’Autèntics Hotels, la previsió és que l’ocupació se situï al 50% en una època en què els establiments han de fer mans i mànigues per atreure els clients.

Les parròquies d’Andorra la Vella, amb entre un 50 i un 55% de mitjana d’ocupació, i d’Escaldes-Engordany, amb un 65%, seran les parròquies més afavorides per aquest pont de tres dies. Elpresident de l’UHA, Carles Ramos, explica que el pont tindrà una incidència relativa atès que en el cas de Catalunya, només se celebra a Barcelona. En tot cas, explica que l’arribada de més turistes gràcies a la festivitat de dilluns és «una empenta més per a un mes que costa de pair».

Per la seva banda, la presidenta d’Autèntics Hotels, Cristina Canut, relata que aquest cap de setmana «la gent anirà a la platja» i que, per tant, l’afluència no serà tan significativa. «Diumenge sí que es notarà una mica més perquè és un dia que es buida i aquest cop tenim una ocupació d’entre el 35 i el 40%», diu Canut, que considera que els establiments que se’n beneficiaran més són els que acullen grups , clubs o associacions que hi fan estades. En aquest sentit, els màxims reponsables de les associacions hoteleres del país reclamen potenciar Andorra com una destinació per a l’arribada d’agrupacions i la celebració d’esdeveniments per tal de potenciar aquest tipus de viatges.

UN FORMAT ATRACTIU

«Hauríem d’intentar treballar una mica les temporades baixes», explica Ramos, que creu que caldria perfilar «un pla ben elaborat» i configurar un «format atractiu». «Les temporades baixes són difícils de passar, però com a mínim posem alguna cosa sobre la graella», relata el president de l’UHA, que creu que el Principat té un entorn «que afavoreix» la celebració d’aquest tipus d’estades. Per la seva banda, Cristina Canut comenta que durant aquesta època de l’any «són mesos de poca feina» i que en alguns casos, a les parròquies altes alguns hotels tanquen. «La sensació és que no s’està fent gran cosa per desestacionalitzar el turisme, tindrem el Cirque du Soleil, però les temporades de primavera i de tardor són fluixes», diu Canut.