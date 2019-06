El Lycée i l’escola francesa del Pas se sumen a l’Escola verda

José Luís Ábalos no va concretar cap data perquè la infraestructura aèria rebi vols comercials

El Lycée va organitzar una col·lecta de paper de reciclatge i va començar una iniciativa relacionada amb el soroll mitjançant la instal·lació de diversos captadors per sensibilitzar els estudiants sobre la contaminació acústica. El director del centre, Daniel Raynal, va assenyalar que «els estudiants tenen moltes preguntes sobre el desenvolupament sostenible del planeta», perquè «hi ha molts temes que els afecten». Els escolars «són molt sensibles i estan disposats a participar en totes les accions necessàries». L’objectiu del sistema educatiu francès «és que totes les escoles entrin en aquesta iniciativa», ja que les accions que es troben relacionades amb mesures de sostenibilitat estan incloses en tots els seus programes educatius.

La ministra de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va assenyalar que un total de 21 centres educatius i el 80% dels alumnes del país participen en la iniciativa. En poc temps confien arribar a la totalitat. «Cada escola, en les funcions de les necessitats i del que volen treballar els nens, pot fer projectes relacionats amb la gestió de residus, l’acústica, l’energia o l’aigua», indicava Calvó. El Lycée Comte de Foix i l’escola francesa del Pas de la Casa van rebre el guardó Escola verda per entrar a formar part en el projecte. A la resta de centres educatius dels tres sistemes que fins ara han pres part se’ls va fer un reconeixement per la tasca que duen a terme al llarg de l’any.

