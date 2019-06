Onze sancions a establiments per manca d’higiene alimentària

La seguretat alimentària és un element amb el qual es té especial cura per qüestions sanitàries. Per aquest motiu el nombre de controls es manté i es realitzen expedients sancionadors a tots aquells establiments que no mantenen les garanties d’higiene i de manipulació alimentària. L’any passat van ser un total d’onze les sancions que es van efectuar, una d’elles de caràcter greu.

En el marc del Dia Mundial de la seguretat sanitària dels aliments, el Ministeri de Salut va presentar la memòria de l’activitat 2018 desgranant totes les xifres. L’any es tancava amb 1.286 establiments censats que es dediquen a les activitats alimentàries, suposant un increment del 3% respecte a l’any anterior. La creació de nous establiments de restauració comercial abandera aquesta pujada. El nombre total d’inspeccions que va produir-se van ser de 1.387, amb més del 80% d’elles per iniciativa pròpia de l’administració, que es troben en el marc del Pla nacional de vigilància i control alimentari.

D’aquestes inspeccions es van sorgir onze expedients sancionadors per no complir amb la normativa i resultar un risc per a la salut pública. Va ser a un establiment polivalent, tres de venda al detall i vuit de restauració comercial. Un d’aquests últims va ser l’únic en rebre una sanció de caràcter greu, tipificada entre 3.000 i 30.000 euros. El motiu va ser per la falta d’higiene i la mala manipulació d’aliments, amb l’agreujant que es tractava d’un establiment reincident. La resta de casos van ser sancions lleus, d’entre 200 i 300 euros. Les quantitats en aquests casos són baixes perquè «volem conscienciar», assegurava Josep Maria Casals, cap d’àrea de seguretat alimentària i entorn, seguint «una política no tant de policia sanitària, sinó de fer pedagogia».

Van originar-se durant l’any set brots per toxiinfeccions alimentàries col·lectives. D’alertes internacionals es va produir una rellevant, amb un producte làctic per a nadons, que va ser retirat de manera immediata i que no va provocar que cap infant es veiés afectat.

Millora de la raça

El 2018 va concloure amb un increment del 5% en la producció de carn, el nombre de corders sacrificats quasi es va duplicar, però en canvi els caps de bestiar bovins va patir una baixada passant dels 931 als 884. Tot i això augmenta la producció de carn d’aquesta espècie, de 240.109 a 249.607 quilos, perquè «els animals tenen millor condició física. Es maten menys, però rendeixen més», va indicar Casals. Quant a la vigilància i control de la triquinosi es van analitzar 85 mostres, de les quals quatre van ser positives, detectades en porc senglars.

El Principat compta amb un total de 155 captacions d’aigua i es van realitzar 81 controls. «Andorra té una vigilància de l’aigua potable excel·lent», assegurava el cap d’àrea, destacant especialment la tasca que porten a terme en aquest sentit els comuns. Són 100 les piscines que hi ha al país i 82 els vasos d’hidromassatge actius. Es van desenvolupar 122 controls i aquesta vigilància «sanitàriament és de molt elevada qualitat».

Respecte a la prevenció i control de legionel·losi el Govern va aprovar un nou reglament per definir totes les instal·lacions i equipaments de refrigeració que es troben al país i que poden ser un element de risc. El cens de torres és de dues, però hi haurà amb la nova normativa un miler d’equipaments, que suposarà un augment en els recursos per tal de poder encarar totes les accions. El 2018 va produir-se una investigació sobre un cas aïllat de legionel·losi, però no es va trobar cap font sospitosa. Era una persona que no es va saber si va contraure la malaltia a Andorra o fora, i es va informar a la base de dades internacional que existeix per si es produïa en algun indret algun brot on l’individu hi hagués estat.

Casos del 2019

Casals va reiterar que les condicions sanitàries de l’Escorxador Nacional segueixen la normativa de la Unió Europea i es realitzen tots els controls veterinaris necessaris per vetllar per la seguretat sanitària de la carn per al consum humà. Veu necessàries les reformes de la instal·lació després dels anys d’ús que acumula, i remarca que el control de les superfícies de treball i les eines que s’utilitzen aporten «resultats satisfactoris».

El brot de gastroenteritis que va afectar diverses persones el passat mes d’abril a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell va estar produït per un virus que es va transmetre a través del contacte amb objectes, no per cap intoxicació alimentària, va informar Casals. Les anàlisis que van realitzar-se així van indicar-ho.

La mort d’un cavall i vuit eugues a Llorts al maig continua sent investigat pel Ministeri d’Agricultura. Es valora que el cas va ser aïllat. «No tenim constància de cap altra explotació afectada», fet que fa pensar que «va ser una circumstància molt puntual», sense que «es traslladi a cap altre indret del país i en el qual es puguin veure afectats més equins».