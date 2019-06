Temps d’espera pel 720

El Govern espanyol es troba en una situació força delicada, no només en l’àmbit econòmic, sinó també d’imatge i prestigi. La decisió de la Comissió Europea (CE) de portar al país ibèric al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) pels abusos que considera que es produeixen en les sancions desproporcionades pel model 720, porta a l’Executiu de Pedro Sánchez a decidir el seu rumb en aquesta matèria. Un és el de continuar en l’actual i esperar la resolució final, que tardarà un parell d’anys a produir-se, i l’altre és el de virar per fer marxa enrere, davant les sancions copioses a les quals s’exposa.

El moviment de la CE era d’esperar després que el febrer del 2017 iniciés un procediment d’infracció contra Espanya per les quantitats que feien pagar als contribuents residents al seu territori pels actius que posseeixen a l’estranger. En cas de no regularitzar-ho podien arribar al 150% del valor dels actius, fet que va comportar que molta gent no realitzés la gestió davant els pagaments a què havien de fer front. Espanya no ha mogut fitxa des de fa dos anys i les pressions de particulars i despatxos van portar a afrontar aquesta inacció del govern veí. «S’entén que aquest model estableix unes sancions i unes conseqüències que per a qualsevol incompliment són absolutament desproporcionades i vulnera el dret europeu», assenyala Marc Vilallonga, advocat i vicepresident de l’Associació d’Assessors Tributaris i Fiscals (AATF).

El mercat immobiliari andorrà es veurà beneficiat un cop es regularitzin els pisos no declarats

Aquest és un aspecte que afecta especialment al mercat immobiliari andorrà, ja que es calcula que hi ha al voltant d’un miler de pisos buits al Principat de residents fiscals espanyols que no els han declarat, afectant de manera directa a l’stock d’immobles disponibles. Aquests propietaris «esperaran» a veure què acaba passant, «si s’aclareix el marc jurídic perquè Espanya suavitza» el model 720 o bé «el retira i canvien les regles de joc, o perquè el Tribunal acaba dient que és nul». El futur és positiu «per al mercat immobiliari andorrà» davant aquests casos.

Es presenten dos escenaris. En un on Espanya amb el nou govern mou fitxa i modifica el 720, «deixant-lo sense efecte i a partir d’aquí fa una normativa que s’adeqüi al dictamen europeu», i un altre on no fa canvis i «s’exposa a una sentència condemnatòria que comportarà sancions astronòmiques contra l’estat espanyol», amb l’agreujant de la mala imatge per al país. A més, «tothom que ha regularitzat en base aquesta normativa, i amb efecte retroactiu, els hauran de retornar els diners amb els corresponents interessos de demora fixats».

A pas lent s’ha anat suavitzant la interpretació i aplicació del 720. «A una persona que regularitza ara de manera voluntària no li apliquen el 150% de sanció. Però hi ha recàrrecs, que sí apliquen», sent una «sanció encoberta. Si tens béns a l’estranger incorporen l’últim any no prescrit com un guany de capital», un fet qüestionat perquè «no s’admet la prescripció i la pròpia Unió Europea diu que això és contrari al dret europeu perquè és desproporcionat». Els experts valoren que Espanya tirarà enrere davant la sanció a què es poden exposar: «La factura a pagar pot ser molt gran. Una cosa és retornar els diners de la gent que ha regularitzat de mica en mica amb els interessos de demora, tornant el que s’ha pagat de més amb els interessos legals aplicables. És molt menys del que s’exposen si la sentència és condemnatòria perquè no només hauran de pagar això, sinó les sancions que imposi la UE seran multimilionàries».