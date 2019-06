Trencar la mala ratxa

La selecció absoluta afronta un nou repte aquesta setmana. Bé, en realitat, el repte serà doble perquè avui s’enfronten a la selecció de Moldàvia a Chisinau i dimarts els toca jugar contra França a casa. Dos partits consecutius que brinden l’oportunitat de trencar la ratxa de derrotes després de perdre contra Islàndia i Albània. En aquest sentit, el seleccionador Koldo Álvarez de Eulate va indicar que «segur que demà tornarem a tenir una oportunitat. Cada dia de partit és una nova oportunitat, i no perquè sigui Moldàvia serà més gran o petita. Això depèn del que fem nosaltres, però estem centrats en el partit de demà i sabem què hem de fer». A més, Koldo va indicar que el que s’ha de fer és «tenir una base defensiva molt millor que en l’últim contra Albània i créixer a partir d’aquí. Donar continuïtat a la pilota, i estic segur que demà [avui] es podrà veure al partit».

Amb les idees clares, avui toca jugar contra un rival que, malgrat tenir un nivell més semblant al dels jugadors andorrans, no els posarà les coses fàcils. En aquesta línia, el capità Ilde Lima va expressar que «és una selecció que intentarà portar el pes del partit. Són jugadors físicament forts, sobretot a pilota aturada. Intentaran donar velocitat al joc i nosaltres lluitarem per parar-ho. Sabem que les seves armes són aquestes, el seu físic i l’alt nivell que tenen. És un equip fet per atacar, però la intenció és fer les coses bé per intentar sumar».

Entre la llista de convocats andorrans, es troben a faltar noms com el de Kiki. El jugador s’està recuperant d’una lesió i no ha viatjat amb l’equip. Tot i les baixes, Koldo va expressar que el que faran «és intentar entrar al camp amb un 11 i un sistema similar al dels darrers dies. L’objectiu és recuperar sensacions que vam perdre, sobretot, en el partit contra Albània». «Crec que hem tingut una setmana de treball, amb alguns gairebé dues. Arribem al partit sabent que estem acabant la temporada. Les temporades són molt llargues per als nostres jugadors i que en aquest aspecte podem patir. Però afrontem el repte amb ganes de fer coses ben fetes i de tornar a fer coses positives dins del camp i de sumar. Al final, en un partit no només importa tenir un bon resultat i volem ser competitius», va afegir.

Pel que fa a les baixes dels moldaus, no podran comptar amb els serveis del defensa Posmac, que haurà de seguir el partit des de la banqueta. Per aquest motiu, s’ha convocat a últim moment Stefan Efros. No obstant això, Koldo va voler ressaltar el bon nivell dels jugadors rivals, en especial va destacar el paper del migcampista Alexandr Suvorov. Però va afegir que «tots els jugadors són una amenaça per a nosaltres, si deixem de pensar en algun dels jugadors rival i el subestimem, no estem fent la feina ben feta. I venim aquí a intentar fer la feina el millor possible».

En definitiva, si durant la Nations League Lima havia comentat la importància de fer un pas endavant en els partits fora de casa, els andorrans tenen avui una oportunitat per fer-ho. Així doncs, el seleccionador va apuntar que «segur que els partits fora de casa van marcar, tots tenim aquest partit marcat però per no equivocar-nos. Malament ho tindríem si penséssim que demà farem un bon resultat si no fem una bona feina, som conscients de la dificultat. És el dia que més seriosos i més preparats hem d’estar per recuperar sensacions».

Així doncs, la concentració serà la clau en l’enfrontament d’aquesta tarda. I, per a Lima, ni els viatges ni els dos partits en quatre dies són una excusa: «Amb una selecció petita com la d’Andorra sabem que els viatges no són els millors del món però hem de ser conscients que és la nostra realitat i pensar en el partit de demà i quan passi el de demà, pensar en França. No tenim gaires luxes però és el que hi ha i hi estem acostumats. La nostra realitat és aquesta i no crec que hagi d’influir».

Kante, baixa contra Andorra

El migcampista del Chelsea N’Golo Kante es perdrà el partit a l’Estadi Nacional contra l’Andorra a causa d’una lesió al genoll. El francès es va fer mal durant un entrenament previ a l’enfrontament contra l’Arsenal a la Final de l’Europa League. Tot i que va poder jugar en aquell enfrontament, el futbolista de 28 anys serà baixa en els partits classificatoris contra Turquia i Andorra.