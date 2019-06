Brasó, nou fallaire major de les Valls d'Andorra

Una seixantena de fallaires del país han desenvolupat aquest dissabte, a la Vall d'Incles, la tradicional recerca de l'argolla de Fontargent. L'equip guanyador que ha trobat l'argolla amb el clau d'or penjant ha estat el del candidat Ferran Brasó, per la qual cosa passa a ser fallaire major de les Valls d'Andorra 2019 rellevant en el càrrec a Ivan Duran. L'acte de relleu del fallaire major amb la imposició de la capa vermella es farà el pròxim 23 de juny en el marc de l'acte a la plaça del Consell General quan la síndica general, Rose Suñé, rep la Flama del Canigó.



D'altra banda, els fallaires de llum d'Andorra la Vella també han fet la seva activitat de recerca de l'argolla amb el clau de plata per escollir el nou fallaire menor. Izan Almeyda s'ha erigit com el nou fallaire menor d'Andorra la Vella, ja que el seu equip ha estat el guanyador de l'activitat. Almeyda rebrà la capa taronja del seu predecessor Cerni Castellón.



Els cinc col·lectius fallaires del país (Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Escaldes- Engordany, Encamp i Ordino) estan realitzant al llarg de tot aquest cap de setmana la trobada de germanor anual a la casa de colònies d'AINA per començar les activitats preparatòries de la festa de les falles. Al llarg de tots els dies del cap de setmana s'hi reuniran prop d'un centenar de fallaires. Aquest diumenge 9 de juny durant el matí es desenvoluparà el taller de falles tradicionals anant a sapar els beços per elaborar-les.



Al mateix temps, amb l'objectiu de difondre la festa de les falles, la Taula Nacional de falles de les Valls d'Andorra ha editat un passamà desplegable informatiu sobre la cremada del qual se n'han fet 10.000 exemplars i es repartiran per totes les oficines de turisme del país. Igualment, s'ha activat el web www.totsfemfalles.com a través del qual s'informa de totes i cadascuna de les cremades de falles que es fan al país.