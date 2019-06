Esforços que no es materialitzen

De vegades no pot ser. Fer un bon partit no implica una victòria sempre. I el que s'ha viscut avui al Stadinoul Zimbru de Chisinau ha suposat un pas endavant per a la selecció absoluta malgrat que el resultat no ho demostri. Els moldaus s'han imposat per la mínima amb un gol estratègic abans dels 10 minuts de partit i, tot i que els andorrans han reaccionat bé, les ocasions no s'han materialitzat en cap gol. L'ocasió més clara ha arribat a la segona part, quan han expulsat un dels rivals i Àlex Martínez ha estat a punt de donar el gol de l'empat.

Arrencava el partit i els de Koldo Álvarez estaven en una posició molt endarrerida. La possessió era clarament moldava i la defensa patia en nombroses ocasions. Al minut 3 Rebés cometia una falta a prop de l'àrea. La pilota anava fora però dos minuts més tard Artur Ionita ho tornava a intentar. La defensa refusava el xut però continuava la pressió moldava dins de l'àrea. Damascan buscava la rematada i Ilde enviava la pilota a fora. Córner. El xut de Suvorov suposava una centrada perfecta i Igor Armas rematava amb el cap. Gol. La pilota acabava al final de la xarxa al minut 8 de partit.

Amb el gol, Andorra despertava i creuava per primera vegada la línia de mig camp. Àlaez s'escapava i perdia la pilota en un 1 contra 1. Els de Koldo se centraven en la feina defensiva i es dedicaven a refusar els xuts del rival. Al minut 20 els visitants aconseguien entrar en el partit. Arribava el primer xut per part del conjunt del Principat. Ludo xutava a porta però l'aturava el porter.

Es feia més pressió a dalt i al minut 29 Cervós servia una falta, però el llançament directe de l'andorrà acabava a les mans del porter. Cinc minuts més tard arribava una altra ocasió. Els moldaus feien falta a Cervós i el xut arribava a Ilde, Aláez rebia la pilota i el porter rival la refusava amb el puny. Vales ho tornava a provar però la defensa aconseguia treure la pilota de la zona de perill. Al minut 38 arribava la primera targeta. Era per Ionita. Al minut 42 Cervós xutava una falta, Ilde l'intentava pentinar però s'acabava perdent la pilota i eren ells qui buscaven generar perill abans que acabés la primera part.

A la represa i amb només dos minuts de joc al marcador, Ionita cometia una falta vers Aláez i veia la segona cartolina groga. Expulsió. Els andorrans jugarien tota la segona part amb avantatge numèric. Els moldaus feien canvis a les seves files per adaptar-se a la situació. Sortia Suvorov i entrava Cebotaru. Era ell mateix qui al minut 52 robava la pilota dins l'àrea i li passava a Antoniuc, que enviava la pilota fora.

Reabciuk aconseguia fer una bona feina per la banda però es trobava amb la defensa andorrana que el feia retrocedir. Ho tornava a intentar, però Rebés l'aturava. Al 57 ho tornaven a intentar per la banda, però ningú arribava a la centrada. Aláez feia la segona aproximació a porta de la segona part al minut 68 però la pilota s'escapava per la línia de fons.

Tot seguit, arribava una jugada que feia olor de 2-0. Els moldaus recuperaven la pilota, Damascan aconseguia escapar-se i li passava a Ginsari, que no veia el xut clar. Però arribaven els jugadors andorrans a defensar i l'oportunitat es quedava en un no-res.

Els andorrans encaraven la recta final del partit amb moltes ganes. Marcio buscava Àlex Martínez però la pilota acabava fora. Ilde ho intentava amb Cervós i Vales, sense èxit. Marcio tornava a provar-ho però la defensa moldava interceptava el xut. Andorra tenia ganes de gol i Aláez ho intentava des de lluny. Al minut 85 Aaron Sánchez s'escapava sol per la banda però no hi havia ningú per rematar la centrada. Arribava Ludo i la pilota anava a fora. Es provava amb totes les combinacions possibles però no hi havia manera. Els esforços no es materialitzaven amb cap gol.

Cinc minuts afegits. Arribava la gran ocasió. La que no ha entrat de ben poc. Ludo centrava i Àlex Martínez es veia obligat a fer una centrada forçada. Els andorrans no desistien, es continuava fent pressió a prop de l'àrea però l'àrbitre assenyalava el final del partit i el marcador era el mateix: 1-0. Victòria per Moldàvia.