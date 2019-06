Festival amb més de 50 cerveses del Pirineu

La segona edició del Red Mountain Beer Festival tindrà lloc el dissabte 15 de juny. La fàbrica de cervesa artesana Ctretze Pirineus i l’Ajuntament de la Pobla de Segur tornen a organitzar el festival transfronterer de cervesa artesana de muntanya, que té la voluntat d’impulsar la comarca del Pallars Jussà i de posar en valor les microcerveseries dels Pirineus. L’esdeveniment creix enguany en cerveses, en espais temàtics, a més de cuidar especialment la programació musical.



Al Red Mountain, els visitants hi podran trobar set zones (Red chillout, Red diner, Red country, Red junior, Red restaurant, Red on tap i Red music). Les 18 cerveseries assistents procediran de Navarra, el Ripollès, la Garrotxa, Irun, Osca, Àlava, el Pallars Jussà, la Val d’Aran i Andorra i, entre totes, hi aportaran més de 50 tipus de cerveses diferents. L’apartat de gastronomia el conformaran productors i restauradors del Pallars Jussà: la Formatgeria Vilavella, la Pastisseria Postres de Músic, Es Pallarès, la Pizzeria l’Era del Salàs, l’Alberg de la Torre (la Vall Fosca), Casa Masover, el Restaurant de Gurb i el Restaurant Els Raiers. Es posaran a la venda uns tiquets de degustació que donaran accés tant a cerveses com a gastronomia.

Actuacions

Pel que fa a les actuacions musicals, es podran veure dos grans grups: Sam y la empresa, i Acontrablues, una de les millors bandes europees. El Red Mountain Beer Fest s’iniciarà a dos quarts de 6 de la tarda a la plaça de l’Ajuntament, amb l’obertura de la barra i de l’espai Kids Zone, una zona amb activitats per a totes les edats.



El Red Mountain Beer és una iniciativa público-privada per dinamitzar el territori i crear una plataforma des d’on visibilitzar i promocionar els productes i els productors del Pirineu, que amb les seves empreses i obradors contribueixen a mantenir una economia viva i creadora de llocs de treball qualificats.