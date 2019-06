La FAB presenta les seleccions absolutes

La Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) va presentar dissabte les seleccions absolutes de 3x3 que disputaran els Jocs Europeus de Minsk, el Campionat del Món d’Amsterdam i els Qualifiers dels Campionats d’Europa a Constanta. En aquest context, la selecció masculina que disputarà els Jocs Europeus estarà formada per Cinto Gabriel, Oriol Fernández, Hugo Bartolomé, Aleix Bartolomé i Xavier Isern i jugaran la fase de grups contra Sèrbia, Romania i Polònia. Així mateix, la selecció femenina estara formada per Alba Pla, Clàudia Brunet, Cristina Andrés i Anna Mañà, i jugaran la fase contra França, Suïssa i Holanda. Els tècnics seran Eric Bartolomé i Sònia Bigordà.

Per altra banda la selecció femenina que disputarà el Mundial estarà formada per Marta Ballús, Clàudia Guri, Carla Puntí, Jennifer Carmona i Nàdia Munt. Jugaran la fase contra Austràlia, Japó, França i Suïssa. En els Qualifier, l’equip masculí estarà format per Felipe de Oliveira, Sergi Marín, Daniel Mofreita, Jordi Fernández i Jordi Plasencia i el femení per Nàdia Mun, Jennifer Carmona, Carla Puntí i Clàudia Guri.