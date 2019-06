Pintat creu que es fa «el ridícul» amb les instal·lacions aeronàutiques

Les paraules del ministre de Foment en funcions espanyol, José Luis Ábalos, en què retardava fins a la primavera del 2020 la data per poder disposa del sistema GPS a l’aeroport d’Andorra-La Seu, han aixecat recels al territori i des de l’oposició, terceravia considera que pel que fa a les infraestructures aeronàutiques «s’està fent el ridícul». «Ni heliport, ni GPS ni res», va afirmar molest, assegurant que «si el desenclavament del país ha de dependre d’un GPS, em sembla una incongruència».



Pintat va avisar que els retards continuats amb aquesta infraestructura serà una qüestió que «posarem sobre la taula i mirarem com està, perquè sembla que es van passant la pilota uns als altres». Igualment, en relació al fet de disposar d’un aeroport en territori nacional, va apuntar que «o s’hi creu o no s’hi creu, però fins ara la sensació és que des del Govern només han mirat enlaire i tot projecte d’infraestructura aeronàutica ha quedat en res».

Manca de voluntat

L’alcalde de la capital urgellenca, Albert Batalla, reitera, com ja va fer mesos enrere, que detecta certa manca «de voluntat política». «No entenem què passa. Ens parlen del tema de la seguretat, però fa molt temps que estem igual i no hi ha manera. Per tant, ens fa pensar que tot forma part d’un tema de voluntat política», va exposar Batalla, que no va voler mullar-se sobre si el procés polític català pot tenir alguna cosa a veure amb els continuats retards en l’arribada del GPS.



Amb tot, deixava constància que «cada vegada que diuen una data i després no la compleixen, és un perjudici per a l’aeroport i això genera frustració», afegint que fins i tot «es posa un pes sobre la infraestructura».

Més proves

L’ambaixador espanyol al Principat, Àngel Ros, però, garanteix l’interès del govern del país veí del sud en la infraestructura. «Si una cosa va deixar clara el ministre Ábalos, va ser que hi ha voluntat que funcioni. La voluntat política és molt clara», va afirmar, insistint que l’única cosa que s’està fent i que justifiqui el retard és «prioritzar la seguretat».



L’arribada del sistema GPS estava prevista a finals del mes de maig passat, però abans de complir-se el termini el mateix Ros va explicar que l’arribada dels primers vols comercials es retardaria fins a la tardor. «El ministre va allargar-ho tres mesos més del que jo havia dit», va puntualitzar, insistint que tot plegat respon a motius de seguretat.



L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) va demanar un informe a una companyia suïssa vinculada al món aeroportuari, ja que a Espanya cap altra instal·lació opera amb aquest sistema GPS, però a Suïssa sí. L’informe va concloure que calien més proves.