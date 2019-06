Tres accidents de trànsit durant el cap de setmana

Els sindicats són altres que no surten ben parats

Per últim, la Policia va informar ahir que pels volts de dos quarts de cinc de la tarda, a la rotonda del quilòmetre zero, d’un accident amb una única motocicleta involucrada. Es tracta d’una Harley Davidson Electra Glide, amb matrícula andorrana, i el motorista, resident de 53 anys, va patir ferides lleus.

El primer, segons va informar la Policia, va tenir lloc dissabte a les 15.52 hores al Port d’Envalira, quan un motorista va caure i va resultar ferit lleument. Es tracta d’un home no resident, de 44 anys, que conduïa una motocicleta Yamaha YZF amb matrícula espanyola.

El cap de setmana es tanca amb tres accidents de circulació que afortunadament no ho hauran tingut conseqüències greus. Concretament es van produir dos sinistres amb motocicletes involucrades, mentre que el tercer va ser una topada entre dos vehicles.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació