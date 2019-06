Atrapat ‘in fraganti’ un lladre en un restaurant de la capital

La Policia va detenir la matinada de diumenge un home quan intentava robar en un establiment de restauració del carrer Maria Pla d’Andorra la Vella. Segons van informar fonts policials, el cos d’ordre va rebre una trucada d’alerta a quarts de set de la matinada, perquè es va veure una persona a l’interior del local.



Davant l’avís, una patrulla es va desplaçar fins al restaurant en qüestió i van enxampar el lladre in fraganti. Els agents van poder comprovar que l’home, no resident (l’edat del qual no va transcendir) hauria forçat la porta per accedir a l’interior del local. D’aquesta manera, els agents se’ls van endur detingut com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni, concretament d’un furt amb força.



L’interessat va quedar detingut i va passar la nit a les dependències del despatx central de la policia. De fet, va restar en aquestes instal·lacions fins ahir a dos quarts de set de la tarda, moment en què va passar a disposició judicial.



Des del local afectat es va explicar que gràcies a les càmeres de seguretat es va poder comprovar com el lladre va estar uns 50 minuts a l’espai. Els propietaris de l’establiment va indicar que l’home va intentar endur-se diners de la caixa a més d’un sobre amb diners que hi havia a sota d’aquesta, els va destrossar l’entrada, la màquina de tabac a més de múltiples ampolles de vi de valor.