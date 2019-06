Andorra, 13a després d’imposar-se a Eslovàquia

Andorra va aconseguir ahir acabar en 13a posició al Campionat d’Europa de la Conferència 1 de rugbi a 7 que es va disputar a Belgrad (Sèrbia). Els tricolor van aconseguir aquest resultat després d’imposar-se per 17 a 0 a Eslovàquia en el darrer matx de la competició, amb tres assajos, un d’ells convertit.

En la primera jornada, els andorrans no van poder guanyar cap enfrontament i per tant, van haver de jugar pel Trophy, és a dir, els partits de la novena a la setzena plaça. Van perdre contra Turquia, per 26 a 5 i després ho van tornar a fer amb contundència contra Sèrbia, per 27 a 0, i contra Noruega, per 26 a 0. Així, tot i la mala imatge oferta el primer dia, l’endemà els andorrans es van refer i ahir van mostrar una millor imatge, de manera que van perdre contra Àustria per 29 a 10, però donant més guerra. Després, en les semifinals pels quatre darrers llocs de la taula, Andorra va fer una mostra de força contra Liechtenstein i va guanyar per 28 a 5 amb quatre assajos convertits. A la final, van repetir victòria contra Eslovaquia.

Per la seva part, Hongria es va imposar amb màxima autoritat a Turquia a la gran final per 43 a 0, de manera que es va emportar la Cup. A la lluita pel Trophy, la victòria va ser per Xipre, que va vèncer per 5 a 22 a Àustria.