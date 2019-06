El MoraBanc, pendent del Tecnyconta Saragossa

Els sindicats són altres que no surten ben parats

Així, el MoraBanc està pendent ara de la decisió del Tecnyconta Saragossa. Per tant, si renuncia, els andorrans i l’Herbalife Gran Canària seran equips d’EuroCup mentre que si no ho fa, dependran d’una invitació.

El futur del MoraBanc a l’EuroCup segueix sent incert perquè els tricolor encara estan pendents de les decisions que prendran els seus rivals. De moment, l’Unicaja repetirà i qui ho farà també segur serà el Divina Seguros Joventut, que, aquest passat divendres va anunciar que la jugaria.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació