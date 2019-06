Mirar cap endavant

El que ja està fet no es pot canviar. I, tot i que ahir la selecció andorrana va fer un pas endavant contra Moldàvia, el resultat no va acompanyar. Així doncs, els de Koldo Álvarez acumulen tres derrotes a la fase classificatòria per a l’Eurocopa del 2020, i demà rebran la selecció francesa a l’Estadi Comunal. La campiona del món arriba a Andorra després de perdre contra amb Turquia per 2-0 i tot sembla indicar que sortiran al camp amb ganes de recuperar l’orgull.

En aquest context, el capità dels bleus es va mostrar clarament decebut després de la derrota. Hugo Lloris va expressar a RTL que «juguem a Andorra l’últim partit de la temporada. Ens hauríem pogut conformar amb la mínima però hem de retrobar les ganes de sumar tres punts i de marcar. No ens podem prendre Andorra lleugerament». «Portar l’escut de campions del món a la samarreta implica tenir unes obligacions més exigents que abans», va afegir.

La derrota de França davant els turcs farà que els ‘bleus’ surtin al camp amb ganes de recuperar l’orgull

No obstant això, el conjunt del Principat es mostra molt motivat davant l’enfrontament amb els campions. En aquest sentit, Joan Cervós va afirmar que és un partit que «fa moltíssima il·lusió. Com a jugador és una oportunitat i tots l’intentem aprofitar». Quant al repte, va explicar que «l’afrontem com qualsevol altre partit. Hem d’estar tots junts en defensa i treure’l de la millor manera possible. Sabem que tenim limitacions. Els altres són tots professionals i nosaltres intentem fer aquest pas».

Jordi Aláez es va mostrar més positiu. «Dimarts, una altra batalla. A casa sempre intentem ser una mica més forts, però la veritat és que tenim experiència en jugar contra seleccions grans i sabem que no podem sortir amb por, hem d’anar a totes i intentar guanyar», apuntava. Fa un parell d’anys van jugar contra Portugal i es va fer una bona feina. De fet, Cristiano Ronaldo va haver de sortir al terreny de joc durant la segona part perquè encara no s’havia encetat el marcador. Tot i això, Aláez va comentar que «són equips totalment diferents. França és França i Portugal és Portugal. Hem de sortir al camp amb respecte cap al rival i fer-ho el millor possible». D’altra banda, Marc Vales va apuntar que malgrat la derrota, el duel contra Moldàvia «ens ajuda perquè veníem de dues derrotes dures.

Havíem fet bons partits fins al 85, però al final patíem derrotes voluminoses. Ara toca jugar contra França, és qui és, ho sabem, però la moral pels núvols i a fer un bon paper».

En la mateixa línia, Aláez va exposar que del matx a Chisinau «se’n poden treure coses molt positives amb la pilota, defensivament... La veritat és que havíem de millorar uns quants punts i crec que en aquest partit s’han solucionat bastant bé. Per una part surto content, una mica fotut pel resultat, però amb positivitat».

Aprendre dels errors

El gran error que es va cometre contra Moldàvia va ser entrar fluixos al partit. És per això que Aláez va reconèixer que «marxem amb el pensament que podríem haver aconseguit més. Els primers 20 minuts ens han castigat bastant, ens ha costat sortir i agafar el domini del partit, però a partir del 20-25 hem començat a treure faltes, hem jugat com sabem i com la selecció que som, i hem demostrat que podem ser millor que els altres». Així mateix, Vales va destacar que «hem merescut l’empat però una errada i no marcar ens ha penalitzat. Ens hem de quedar amb què, quan hem estat valents i hem fet un pas endavant, hem fet un bon partit. Hem estat capaços de recuperar pilotes al seu camp i hem creat perill». És per això que el seleccionador Koldo Álvarez va ressaltar que demà «hem d’entrar més agressius i intensos».