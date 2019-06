Germanor entre parròquies

El dia no acompanyava massa. Començava amb pluja, però es va anar arreglant per a que la Trobada Canillo-Ordino es pogués desenvolupar en les millors condicions, en una jornada de germanor amb amics i saludats. Les circumstàncies van fer que la participació fos inferior a la d’altres edicions, però no va faltar la companyonia entre tots aquells que van desplaçar-se fins al coll d’Ordino, en una iniciativa més de fraternitat que no pas de competició.

A primera hora el cel feia patir. La pluja feia acte de presència i això podia fer minvar la participació. Finalment van ser una seixantena de persones les que van participar-hi, una xifra més baixa que altres anys a causa de diferents aspectes. «Sabíem que ens trobaríem en un pont i que això podia afectar, però vam decidir no canviar la data perquè més endavant durant els caps de setmana ja hi ha molts actes», indicava el conseller de Turisme, Esports i Dinamització del comú d’Ordino, Jordi Serracanta, assegurant que amb les persones que es van arribar a reunir «és un nombre amb el qual no estem descontents. Al començament hem patit una mica pel temps, però al final ha aguantat i uns quants s’han inscrit a última hora. Aquesta és una jornada festiva i ja consolidada, i ens satisfà que molts repeteixin d’altres anys, sobretot entre les famílies».

Després de les curses d’orientació es va poder gaudir d’un bon dinar, amb el temps seguint respectant. Amanida per començar i un arròs de muntanya per fer estómac. L’olor que desprenia el menjar era bo perquè els assistents es van multiplicar per dos, doblant les xifres dels qui havien pres part a les curses. «S’hi ha apuntat molta gent, fins i tot alguns excursionistes que passaven per allí» i als quals se’ls hi va obrir la gana.

Curses d’orientació

La jornada va comptar amb dues curses d’orientació, de diferent distància, en les quals els participants havien de fer servir l’enginy per anar superant totes les marques. «A la curta és on les famílies hi participen més. És un dis per passar-ho bé més que una altra cosa i és bo que facin aquesta activitat conjuntament», indicava Serracanta. Molts joves es trobaven entre el cartell d’inscrits. La prova la van guanyar Mar Cedo i Xavi Gil, que van necessitar 1.12 hores. Segons van ser Josep Maria i Irene Agustín amb 1.17; mentre que en tercera posició es classificava la família Cuadrado (1.18). Al recorregut llarg la vencedora va ser Lourdes Garet amb un crono d’1.12. «En aquest cas he pogut quedar primera però no sempre és igual», exposava la vencedora, que va participar en solitari. Tot i el triomf, per a aquesta laurediana el més important és «poder participar en aquesta trobada». El segon lloc va ser per a Marc Moliner i el seu fill, ja més allunyats amb un registre de 2.15. John Apodaca ser tercer amb 2.32.