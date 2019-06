Quart exercici de l’IRPF, un impost ja habitual

Andorra encara és jove si parlem de la seva trajectòria en matèria de l’IRPF. El passat 1 d’abril va començar el període per presentar la declaració d’aquest impost i es tancarà el termini el 30 de setembre de 2019, i només és la quarta vegada que Andorra exerceix aquesta imposició.

Per aquell que sigui novell o poc amant de la matèria, encara que així i tot haurà de complir la normativa, en aquest article expliquem una mica el què i perquè del famós impost de l’IRPF. L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

L’IRPF és l’impost que grava les rendes obtingudes per les persones físiques que rebin la consideració de residents fiscals en territori andorrà. És a dir, que tots aquells que resideixin més de 183 dies a Andorra durant un any natural i que el nucli principal de les seves activitats econòmiques s’ubiquin al Principat, de manera directa o indirecta, estan obligats a liquidar el tribut.

No es consideren residents fiscals als treballadors fronterers que diàriament travessen la frontera entrant en territori andorrà des d’Espanya o França i que treballen contractats per empreses amb residència fiscal a Andorra. Aquest impost s’aplica en Base general als salaris, que s’entenen com les rendes del treball; els lloguers, com a rendes del capital immobiliari i als empresaris autònoms. En Base estalvi, s’aplica als interessos i altres rendiments financers i a guanys i pèrdues. Aquells guanys que no superin els 24000 euros estan exempts de liquidar comptes. Ara, els corresponents percentatges que tocarà pagar per a les rendes en base general serà per aquelles compreses entre 24001 i 40.000 euros el tipus és del 5%, de manera que s’aplica una bonificació del 50% sobre el 10% del tipus general. Pel que fa a les rendes netes superiors a 40.000 euros el tipus és del 10%.

Per a les rendes de la base d’estalvi, els primers 3.000 euros no tributen i s’aplica el tipus del 10%. Cal consultar quines despeses i reduccions es poden aplicar i les empreses i entitats financeres han de considerar les retencions a compte de l’impost. Per aquells que es preocupen pels seus estalvis, cal recordar que l’IRPF únicament grava l’obtenció de rendes, de manera que aquest impost no té repercussió sobre l’import dels diners estalviats. Ara bé, si aquests estalvis generen uns rendiments (per exemple, interessos), aquests rendiments sí que estaran subjectes a l’impost.

Al web impostos.ad, es pot trobar tota la normativa relativa a la declaració amb la qual ens toca contribuir. Andorra es modernitza en tots els sentits, Europa ho reclamava, i s’està complint. Encara que sempre costa haver de rascar-se la butxaca quan arriba l’hora dels impostos, els ciutadans ho han d’acceptar i per Andorra és un pas endavant que ha de fer com a país.