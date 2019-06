Enseñat alerta d’una annexió a Espanya si s’aboleix el Coprincipat

Malgrat que l’acord de Govern a tres bandes entre Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos ha comportat que algunes de les propostes com les del partit blau –també del PS– per consultar la població sobre la despenalització de l’avortament quedin en stand-by, la qüestió sobre una eventual interrupció de l’embaràs continuarà generant debat durant aquesta legislatura, tant per les mesures que s’apliquin per garantir els drets de les dones, com per les conseqüències que podria tenir en un futur un possible canvi sociopolític. A l’espera de com es concreta la posada en marxa d’un servei d’acompanyament a les dones que vulguin avortar a través d’un equip de suport multidisciplinar, que va ser una de les promeses de Demòcrates durant la campanya electoral, el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat, avisa en una entrevista al PERIÒDIC que una eventual despenalització de l’avortament i una conseqüent dissolució del Coprincipat com a model d’estat implicaria una annexió a Espanya en forma d’autonomia.

«Si Andorra deixa de ser un Coprincipat, segurament hi haurà clíniques avortistes, però pensem en el declivi del nostre règim propi i probablement d’acabar sent integrats com una espècie d’autonomia amb un règim específic, com podria ser un règim foral del País Basc i Navarra, dins d’una Espanya autonòmica o federal en un futur», afirma Enseñat,que afegeix que en cas de canvi de model d’estat, «això és molt probable que passi».

El representant destaca el rèdit que Andorra fa del seu model d’estat per garantir la independència

El polític encampadà assegura que la figura del Copríncep és indivisible i que una eventual dimissió de Joan-Enric Vives comportaria que el president francès també renunciï. «Segurament França molt difícilment conservarà la seva voluntat d’esdevenir o continuar [sent Coprínceps] i això portarà a un canvi de paradigma i de règim», diu Enseñat, que al mateix temps considera que una altre model institucional com la república seria «molt lícit», «però s’ha de procurar parlar amb prioritat de les coses i amb les oportuntiats que genera, però també amb els inconvenients i la manca d’oportunitats que donava el règim anterior».

Al mateix temps, el representant alerta d’un possible daltabaix econòmic, similar al que ha viscut San Marino, que ha vist reduït el seu PIB fins un 30% a causa de la crisi econòmica, pel fet de no tenir la crossa d’un país proper com Itàlia. Enseñat posa com a exemple que Andorra, gràcies al seu repartiment d’equilibris entre els dos coprínceps i les bones relacions amb França, ha sabut treure rèdit i avantatges en contextos delicats, com ara la crisi pel cas BPA, gràcies a la intermediació de París per ajudar a resoldre la situació.

La balança d'equilibris

El president del grup parlamentari demòcrata ressalta l’ampli marge de maniobra asegurat per la balança d’equilibris del Coprincipat, a diferència d’altres petits estats que tenen una influència molt més forta dels seus països veïns com Mònaco i Liechtenstein. «Penso que Andorra, que és una país de 70.000 habitants, ha tret molt partit i n’està treient molt del règim del Coprincipat, i això s’ha de posar sobre la taula i n’hem de ser conscients», diu Enseñat, que creu que «no s’ha de posar en risc el Coprincipat. Potser hi ha gent que hi està d’acord. Si volen fer-ho que ho facin», sentencia el polítc taronja, que avisa que en cas que s’acabés prenent aquesta decisió, no hi hauria marge per fer «marxa enrere».És per això que diu que en cas d’un eventual referèndum, «has de tenir molt clar el que estàs fent».

El polític ‘taronja’ creu que la qüestió de l’avortament és «complexa» perquè arrossega més qüestions

En referència a la despenalització de l’avortament, Enseñat explica que és un tema «més complex» perquè arrossega qüestions polítiques com el mateix model d’estat. «Els drets de les dones hi són i són molt rellevants, i crec que qualsevol o la gran majoria dels parlamentaris que formem la coalició de suport al Govern estaríem d’acord que les dones han de poder tenir aquest dret, però dona la casualitat que hi ha un element que és important i que s’ha de tenir en compte, que és que existeix la figura del Coprincipat», afirma el representant.