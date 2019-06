Un ‘forat’ amb el 4G provoca factures de ‘roaming’ imprevistes

L’alerta llançada per l’Agència Catalana de Consum sobre els casos de turistes a qui el mòbil se’ls havia connectat a cobertura andorrana abans de creuar la frontera va tornar a encendre les alarmes pel risc de factures amb imports molt elevats que agafen per sorpresa als clients. Ara bé, des de l’àrea de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, es va matisar la problemàtica, aclarint que el que s’ha detectat fins ara és una incidència tècnica amb les connexions en 4G. De fet, la tècnica de consum del Consell Comarcal, Sílvia Parramon, assegura que actualment tenen més d’una vintena de reclamacions per aquest tema, a part de les que ja s’han tramitat anteriorment.



Segons han pogut verificar els tècnics de telecomunicacions, qualsevol aparell que estigui connectat a una xarxa 4G (que és una xarxa de dades), quan entra en un altre país i canvia l’operadora a què està connectat, de manera automàtica el terminal genera uns arxius buits de contingut que habitualment no pesen més d’1 o 2 kB, però que queda registrat com un consum de dades en itinerància. Un consum no buscat pel client i un problema amb què es troben sovint els fronterers. «Hem vist factures de fins a 200 euros», admet Parramon.



La problemàtica la corroboren, també, des d’Andorra Telecom. El portaveu de la companyia, Carles Casadevall, explica que se’n van adonar perquè clients del país van detectar facturació de dades tot i tenir la itinerància parada. «Quan ho vam descobrir, va decidir esborrar tots aquests consums tan petits i ja no els cobrem», exposa Casadevall, que afegeix que fins i tot es va alertar a les operadores espanyoles de la situació perquè poguessin fer el mateix. Aquests, però, segueixen cobrant aquests consums aplicant les tarifes de roaming. «De moment, hem aconseguit que Movistar ens admeti el problema i quan es fa la reclamació, tornen els diners. I de fet, ens han dit que la situació es pot donar fins i tot portant el mòbil en mode avió», exposa Parramon, que admet que l’única solució per no trobar-se amb sorpreses és portar l’aparell parat o configurar-lo perquè només es connecti en xarxes 3G, ja que aquestes no donen problemes.



Casadevall considera que per a les companyies espanyoles hauria de ser senzill detectar aquestes connexions, «perquè si nosaltres que som petits ho podem fer, ells també». I fins i tot, apunta que «si volen ajuda, els en podem oferir». El que sigui perquè els clients se sentin satisfets i segueixin utilitzant el mòbil quan creuen la frontera. I és que recorda que si es paren els aparells, qui hi surt perdent, són les mateixes companyies espanyoles. «Si tu estàs a Andorra i et truquen, però saps que la despesa és controlada, segurament contestaràs, però si la gent va amb els mòbils parats, aquests ingressos no es produiran», remarca.



La sensació des de l’àrea de consum del Consell Comarcal és que tot és qüestió de «política d’empresa», perquè «es podria decidir que per sota de 50kB no es cobra res». Una decisió, però, que de moment ningú pren. Potser, també, per compensar la pèrdua d’ingressos de la itinerància en els països membres de la UE, on ja no es pot cobrar.

Queixes per trucades i enviament d’SMS de manera massiva de l’aplicació WeChat

Les xarxes socials han tornat a ser la plataforma més adient per fer un crit d’alerta davant l’arribada de trucades i SMS de manera massiva procedents de l’aplicació WeChat (un equivalent del Whatsapp), encara que el receptor no en sigui usuari. Molts usuaris de telèfons mòbils intel·ligents han vist com rebien un missatge darrere un altre amb un codi de verificació tot i no haver fet cap tràmit per instal·lar l’aplicació. Per aquest motiu es va donar la veu d’alarma a través de les xarxes, apuntant a una possible activitat il·lícita.



Des d’Andorra Telecom es va confirmar l’activitat, si bé es va voler tranquil·litzar els usuaris assegurant que si no tornen la trucada ni responen els SMS, no se’ls generarà cap cost. El portaveu de la companyia, Carles Casadevall, va explicar que en detectar-se un nombre important de trucades entrants procedents del mateix número, es van bloquejar, però que els SMS, provenen de números diferents i, per tant, no s’han pogut aturar. La previsió és que l’activitat no duri massa dies, ja que també genera un cost per a qui la fa.