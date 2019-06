15.000 cotitzants no han demanat cobrar jubilació

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) té comptabilitzades un total de 175.489 persones d’entre 0 i 74 anys que han passat en algun moment de la seva vida pel sistema, és a dir, han cotitzat i han adquirit punts de vellesa. D’aquestes, 14.813 tenen més de 65 anys, però no han exercit el seu dret a cobrar una pensió de jubilació. D’entre el total de majors de 65 anys, 10.615 són homes i 4.198 són dones. I del total de les 175.489 persones que han cotitzat, 101.551 són homes, i 73.938 són dones.



Les xifres parteixen dels registres de la CASS de persones que «consten com a vives», i s’exposen a la memòria dels estats financers del 2018 de la parapública (uns documents que encara estan pendents d’aprovació definitiva). Als que ja han superat el llindar dels 65 els hi correspondrien 4.147 capitals de jubilació (el que es cobra quan s’ha cotitzat entre 60 i 179 mesos), i 92 pensions de jubilació (a partir de 180 mesos cotitzats). La resta no arriba al mínim i, encara que ho demanessin, no cobrarien prestació.

Sostenibilitat

Les que sí que poden, si mai exerceixen el seu dret a demanar una pensió de jubilació a la CASS, se sumarien a les ja 10.169 pensions que paga la parapública (segons dades del 2018), una xifra que creix any rere any: per exemple, el 2014 eren 8.007 i el 2016 ja eren 9.053. L’increment farà a la llarga insostenible el sistema, segons el parer de la mateixa CASS. De fet, l’estudi actuarial realitzat entre el 2016 i el 2017 i que es va fer públic l’any passat, assegura que a partir del 2023 el saldo de la gestió de la branca jubilació passarà a ser negatiu, i caldrà que n’assumeixi el cost l’administració. Si s’optés per utilitzar les reserves, aquestes quedaran exhaurides el 2037.



A la vegada, però, es dona la paradoxa que, tot i que el sistema de pensions penja d’un fil, aquestes prestacions que cobren els majors de 65 anys són, en molts casos, insuficients. O almenys més baixes en línies generals que les que es cobren, per exemple, a l’estat espanyol.

Pensió mitjana

Així, la mitjana de l’import mensual de la pensió per als residents a Andorra és de 810 euros, i per als residents a l’estranger, de 311 euros. Cotitzar molts anys implica més pensió però tampoc estem parlant de grans xifres: les persones que han cotitzat més de 35 anys cobren de mitjana 1.264 euros al mes. Només un 3% dels pensionistes cobren més de 2.000 euros, i tots viuen al país. Cal recordar que a Espanya la pensió màxima supera els 2.600 euros.



Tornant a Andorra, les persones que han cotitzat menys de cinc anys a la CASS cobren de mitjana 80,79 euros, informa l’ANA.