L’activitat comercial del Pas «torna a la normalitat» pel pont

Quasi un mes després d’haver reobert la carretera RN22, els comerciants del Pas de la Casa han pogut tornar a revifar l’activitat comercial durant el passat cap de setmana, coincidint amb el pont per la festivitat del dilluns de Pentecosta. «Aquest cap de setmana hem tornat a tenir més gent, tot i que el temps avui dilluns [ahir] no ens ha acompanyat» va manifestar el president de l’Associació d’Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrier. «Hem tornat una mica a la normalitat» va afegir Carrier, qui també va demanar continuar fent «campanyes de promoció» per compensar les pèrdues de les tres setmanes en les quals la carretera va romandre tancada.

Per la seva banda, el president de l’Associació de veïns i comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, va coincidir en assenyalar que «ha entrat molta gent especialment el dissabte i el diumenge», ja que la meteorologia va afluixar l’afluència de visitants durant la jornada d’ahir. Amb tot, Ramon es va mostrar prudent sobre aquesta revitalització de l’activitat comercial: «És una mica puntual tenint en compte que era un pont, ara falta que es mantingui els propers caps de setmana i serà la manera de veure si hem pogut recuperar la normalitat».

La cònsol menor d’Encamp, Esther París, va afirmar que els comerciants van mostrar-se satisfets de «tornar a tenir gent», malgrat que encara es mostren a l’expectativa de si la gent es pot haver «espantat una mica» pel fet que la carretera s’hagués de tallar arran de l’esllavissada de finals d’abril.

De fet, prova de la major afluència de públic del passat cap de setmana van ser les retencions de 3,5 quilòmetres que es van viure diumenge a la tarda a la frontera francoandorrana. Precisament sobre aquesta qüestió, Carrier va insistir que «s’ha d’arreglar l’RN22 perquè està destrossada». En la mateixa línia es va mostrar Ramon, que va afirmar que «és una carretera bastant antiga en la qual no s’han fet reformes integrals per guanyar algun carril de pujada o baixada».

Ocupació hotelera al 60%

La presidenta d’Autèntics Hotels d’Andorra, Cristina Canut, va valorar positivament les xifres d’ocupació hotelera del passat pot tenint en compte que «estem en temporada baixa». Així doncs, Canut va quantificar que a les parròquies baixes hi ha hagut una ocupació «al voltant del 60%». «Les reserves no preveien que fos res d’excepcional però al final han augmentat» va afegir Canut, que no va poder donar xifres sobre les parròquies altes ja que la majoria d’hotels «van tancar al acabar-se la temporada de neu i estan esperant per tornar a obrir quan arribi l’estiu».

París constata que encara es demanen ajudes pel Pas

Pel que fa als ajuts directes a través dels impostos i taxes comunals i dels preus públics de terrasses i exposició de mercaderies de la via pública que el comú d’Encamp va llençar per pal·liar els efectes del tall, la cònsol menor, Esther Martí, no les va voler comptabilitzar però va destacar que encara queden uns dies (de fet, fins al 30 de juny) perquè els empresaris del Pas de la Casa les puguin demanar, i per tant, va constatar que «encara s’estan fent demandes».

Quant a les obres a les avingudes Joan Martí i François Mitterrand a Encamp i al fet que hi hagi comerciants que estiguin preocupats per l’impacte en els seus negocis, París va destacar que les obres sempre són «un enrenou per a tothom» però va posar èmfasi en els beneficis que poden comportar en el futur, segons va informar l’ANA.