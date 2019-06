Els encampadans celebren la Diada de Sant Romà de Vila

La parròquia d’Encamp va celebrar ahir dilluns de Pentecosta la Diada de Sant Romà de Vila, una de les quatre celebracions que al llarg de l’any serveixen perquè els encampadans es «retrobin» i passin un matí junts, tal com va destacar la cònsol menor, Esther París, segons va informar l’ANA.

En relació amb aquesta tradició, París va recordar que hi ha molta gent que té «fe o devoció» a les quatre diades que se celebren a la parròquia: Sant Romà de les Bons, Sant Romà de Vila, la Verge de l’Ecologia i la de l’Oratori. En aquest sentit, després de festejar-se Sant Romà de Vila, ara al calendari d’aquest any només queda pendent la de l’Oratori, que es celebrarà a principis del mes de setembre.

La cònsol menor encampadana va subratllar el fet que la celebració d’aquestes diades es tracti d’una tradició que «passa de pares a fills» i que, per tant, vagi renovant-se amb les noves generacions i també «arrelant-se» entre els més joves. De fet, ahir es podien veure moltes famílies entre la cinquantena de persones que van desplaçar-se fins a Sant Romà de Vila, molts dels quals ho van fer a peu, com un padrí de 93 anys que hi puja cada any. Altres van optar pel vehicle particular o fins i tot pel bus que havia habilitat el comú de manera gratuïta.

Els assistents van desafiar la pluja que en un moment de la celebració va fer acte de presència, tot i que no va espatllar la festa, ja que va coincidir amb la celebració de la missa. D’aquesta manera, a la sortida, van poder gaudir tranquil·lament de l’aperitiu que s’hi oferia.

L’església romànica de Sant Romà de Vila acull una reproducció del frontal de l’altar major que es troba al Museu Nacional d’Art de Catalunya i que destaca perquè és l’única mostra de pintura romànica sobre fusta que existeix a Andorra. L’església acull, cada dilluns de Pentecosta, la celebració de la Diada de Sant Romà de Vila.