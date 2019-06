Xec d’Andbank per a la investigació

Per segon any consecutiu, Andbank va donar els dividends del fons Andbank Microfinance Fund a la Fundació Fero, per mostrar el seu suport a la investigació oncològica. L’import del xec és de 38.871,93 euros, una mica més de 15.000 euros respecte el 2017.

Aquest fons de renda fixa que invertia en microcrèdits en països en desenvolupament es va promoure en col·laboració amb la gestora BlueOrchard. Nuria Rocamora, responsable de Marketing Global del grupo Andbank, va fer entrega del xec a Ruben Ventura, director científic de la Fundació Fero.