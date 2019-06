França, el plat més fort

La selecció rep avui a les 20.45 hores a l’Estadi Nacional a la campiona del món, França, un equip que presentarà el seu millor 11 després d’haver perdut per 2 a 0 contra Turquia. En aquest sentit, els de Didier Deschamps no voldran cap imprevist, sobretot amb la gespa artificial de l’Estadi Nacional.

El seleccionador Koldo Álvarez de Eulate va explicar ahir que «estem amb la sensació d’haver deixat una oportunitat per puntuar contra Moldàvia» i va reiterar que «estem contents per com va reaccionar l’equip i com va jugar la segona part». «Tenim a la campiona del món, és un partit molt maco de veure i de patir», recordava i afegia que «esperem ser competitius, treballem per això, però no ens hem de tornar bojos, hem de jugar com ho vam fer contra Portugal, sabem on poder fer mal». A més a més, va subratllar que «Turquia ens va donar pistes i hem d’intentar agafar alguna d’elles, però estem parlant d’aturar a jugadors com Griezmann o Mbappé».

En aquest context, el seleccionador Deschamps va explicar ahir que «ens deixarem la pell» en un partit en el qual «arribem després d’un viatge molt llarg». Pel que fa a la gespa, va indicar que «sabíem que jugaríem en aquesta superfície, a la qual no estem acostumats, ara és un bon moment per familiaritzar-s’hi» i que «aquesta gespa afavoreix el joc defensiu, crear és més difícil», «la selecció andorrana juga molt directe i lluita molt, hauríem de jugar molt bé i adaptar-nos si volem jugar bé», reiterava. Per tant, «ens haurem d’adaptar el millor possible» i va reconèixer que aquesta «comporta més riscos, però sempre se’n corren si jugues a futbol, però si jugues a mitja intensitat, els costos són més elevats». En aquest context, Álvarez de Eulate va reconèixer que «a ningú li agrada perquè és diferent» però va recordar que «és el millor que tenim aquí i el posem a disposició de qui ve, compleix les auditories que mana la UEFA, les normes no les posa Andorra».

A més a més, pel que fa a l’ambient, va indicar que «jugarem davant 1.300 aficionats i, per tant, serà més fred, també per la climatologia, ens haurem d’adaptar per les diferències tan ràpides que hi haurà».

Pel que fa al seu 11, va manifestar que després de la derrota «faré canvis». «Hem analitzat el seu partit contra Moldàvia, lluiten molt des del minut fins al 90, amb passió, tenen molt mèrit perquè els seus resultats parlen per si sols i el seu capità és perillós per l’aire, saben reduir espais, no han tingut cap desfeta important, els respectem», sentenciava.

Per la seva banda, el porter francès Hugo Lloris va explicar que «està clar que no estem acostumats a jugar en aquesta gespa, ens hem d’adaptar a les característiques tècniques i, a més, hi haurà pressió de rival, és un camp petit, haurem jugar amb l’agressivitat necessària». «Encara que potencialment siguem superiors, Andorra juga molt concentrada, encaixen pocs gols i haurem d’adaptar-nos al camp, són perillosos a la contra», puntualitzava i reiterava que «no estem de vacances, és un partit molt important i l’hem de lluitar al màxim, estem ben preparats».

Juli es retira

Juli Sánchez va manifestar ahir que «estic molt emocionat» pel fet de retirar-se contra França i va afirmar que viu «una carreja de sentiments, és una sensació estranya, trista però emocionant».