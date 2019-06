Els andorrans reforcen les seves posicions a Tenerife

Els sindicats són altres que no surten ben parats

Per la seva part, De la Casa va explicar que «em sembla que s’ha trencat tot el que es podia trencar». «Hem fet la primera pujada de carrera sense provar tot el que vam haver de fer al Subaru, al final de la primera jornada es va trencar el col·lector de l’escapament», comentava i remarcava que «els tècnics de Baporo van treballar fins passada la mitjanit del dissabte però vaig tenir problemes de tota mena». «Resulta evident que, en aquestes condicions, la segona posició és una gran recompensa al treball de tots durant el cap de setmana», reiterava i afegia que «amb un comportament normal del Subaru crec que haguéssim pogut lluitar pel triomf entre els turismes». «Almenys la diferència amb Monzón hauria estat molt inferior, de tota manera, tal com ha anat tot, estic molt content amb el resultat», reiterava.

En aquest sentit, Montellà va explicar que «abans de l’inici de la competició, era evident que els dos primers estaven una pas per davant, però estava convençut que podia estar prop de la tercera posició». «Nosaltres vam millorar però el nostre rival directe també», recordava i manfiesta que estan «molt contents amb la quarta posició final que ens permet mantenir la posició de podi en la provisional del campionat».

Per la seva part, Gerard de la Casa (Subaru WRX), en un cap de setmana amb tota mena de problemes tècnics, va aconseguir una merescuda segona posició en la pujada i només va cedir davant Luis Monzón. Pel que fa a la climatologia, l’ambient va ser molt oposat al defa unes setmanes en terres asturianes i en la zona sud de Tenerife la calor va ser la nota predominant. Les altes temperatures van posar a prova la resistència física i les mecàniques dels pilots.

Així, Montellà, va tenir un començament complicat en la pujada canària perquè no va poder disputar la pujada d’entrenaments oficials, però va recuperar-se i va lluitar per mantenir la tercera posició en la classificació provisional del CEM. L’objectiu el va complir amb escreix, ja que a més va aconseguir distanciar als rivals que el segueixen.

Edgar Montellà (Speedcar GT-R /CM-PR) i Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC) van decidir desplaçar-se a Guia de Isora, Tenerife, amb l’objectiu de sumar la màxima puntuació per mantenir les seves opcions a les posicions de privilegi del Campionat d’Espanya de Muntanya (CEM) de la present temporada, de manera que els dos pilots van aconseguir el seu propòsit i es mantenen vius en la lluita per les posicions de podi en el certamen de muntanya espanyol.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació