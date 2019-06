L’Hospitalet també vol crear un tren fins al Pas

L’alcalde de l’Hospitalet, Arnaud Diaz, demana estudiar la viabilitat d’un tren que enllaci la localitat francesa amb el Pas de la Casa i Grau Roig. Davant de possibles contratemps en el trajecte per carretera entre l’Arieja i la localitat encampadana a causa del risc d’allaus i d’un possible bloqueig de l’RN-22 com el de fa un mes, el representant francès creu que la unió ferroviària, que seria d’uns 12 quilòmetres, seria una alternativa que podria ser analitzada tant per part d’Andorra com per França. Aquesta nova proposta s’afegeix a la proposta de la Cambra de Comerç per unir el Pas amb Porta a través d’un tren cremallera i de la qual actualment se n’està estudiant la seva viabilitat econòmica.

«Seria un tipus de tren més petit que els normals. Això ja va ser una idea de Grandvalira fa molt temps, però es va acabar perdent», assenyala Arnaud Diaz, que mostra la seva voluntat de reunir-se amb la Cambra de Comerç i les autoritats andorranes «per estudiar totes les possibilitats». En referència a un futur tren de Porta, l’alcalde de l’Hospialet creu que els dos projectes podrien «funcionar», però el que cal abans és «potenciar» la línia de tren convencional que enllaça amb Tolosa i París. «Estem en una fase en la qual parlem molt d’ecologia, de desenvolupament sostenible, de transport públic, i el que veig és que el discurs és una cosa i els actes són a la inversa», diu Díaz, que defensa que la idea podria ser una via per atreure nous visitants tant per a l’Hospitalet com per al Pas de la Casa, ja que si es potenciés la línia de tren regional que ja passa per la localitat es generarien «oportunitats» per venir a Andorra tant per a esquiadors francesos com d’altres països.

Preguntat pel cost de l’obra, Díaz diu que podria tenir una inversió similar respecte al projecte de Porta, d’uns 120 milions d’euros, tot i que prefereix anar amb peus de plom. «Penso que fa falta una clara voluntat dels alcaldes, dels representants de la regió i si tot el món es mou, a nivell de l’estat també ho faran», afirma Díaz, que es mostra crític amb la regió d’Occitània per haver canviat els horaris del tren regional i acusa l’administració dirigida per Carole Delga de «no tenir una voluntat ferma de desenvolupar el tren».

En aquest sentit, Diaz es queixa perquè, segons ell, la regió va decidir canviar els horaris del tren de la línia de Tolosa fins a la Tour de Carol. Ara, els convois s’aturen una hora més tard del que ho feien abans, cosa que segons Diaz, no és prou atractiu per als esquiadors que volen anar a Andorra per esquiar a Grandvalira. «El tren ara arriba més tard i això no interessa la gent», diu l’alcalde de l’Hospitalet, que creu que això va repercutir en la demanda del bus llançadora gratuït que es va posar en marxa per traslladar els esquiadors fins al Pas de la Casa. Diaz també demana la gratuïtat del túnel del Pimorent quan l’accés al Port per carretera estigui tancat.