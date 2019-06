Andorra, paradís dels Youtubers

Ja fa molts anys, que de tant en tant, sentim el nom d’un famós o un altre que s’ha instal·lat a Andorra i s’ha donat d’alta com a resident fiscal.

I a ningú se li escapa el motiu principal que els porta a venir a viure al Principat. És evident que la pressió fiscal que exerceix Andorra és molt més suau que les que proporcionen altres països com els nostres veïns, Espanya i França.

Habitualment sentíem que era gent del món de la música o esportistes d’elit, la majoria, espanyols.

Actualment, donades les noves formes de comunicar i aconseguir la popularitat, les noves estrelles que opten per venir a viure a Andorra, provenen del món d’internet. Youtubers ultra famosos, de gran reconeixement social i carregats amb milions de seguidors en els seus canals de YouTube i xarxes socials.

Doncs bé, aquests reconeguts youtubers, trien Andorra per residir i dipositar grans quantitats de beneficis sota l’empara del fisc andorrà. Fa sis anys que no es considera Andorra com un paradís fiscal, ara bé, s’han de complir unes condicions per poder accedir a aquesta residència fiscal, com passar al país un mínim de 183 dies i demostrar la teva activitat econòmica, professional i familiar.

Vora la dotzena són els joves que han decidit fer la mudança cap a Andorra. Alguns expliquen en el seu propi canal el motiu del perquè decideixen fer aquest trasllat, sense amagar els motius reals del perquè ho fan. Expliquen que pot ser amoral, però no il·legal, marxar per pagar menys impostos, però que la pressió fiscal que imposa Espanya és exagerada.

Els que expliquen la situació, reconeixen que no entenen massa sobre el tema, ara bé, només entendre el fet que se’ls ha explicat, que pagaran un 40% menys en impostos, els convens per fer les maletes. Tot i no ser exactament així.

Realment, la diferència en la imposició és notable. Mentre que a Espanya l’impost arriba fins al 45% per a les rendes superiors als 60.000 €, a Andorra el màxim que es pot arribar és al 10%. I ens centrem en els trams més alts de la contribució, perquè les xifres que mouen aquests joves multipliquen aquests 60.000 € per 5, per 10 i fins per 20… en guanys!

S’ha de tenir en compte, que els avantatges que proporcionen els convenis signats per evitar la doble imposició, l’IVA més baix d’Europa i un IRPF de tipus baix, fa molt atractiu el petit país del Pirineu.

Aquesta baixa pressió fiscal fa que augmentin els beneficis nets. Els youtubers justifiquen el fet de venir a residir al Principat, argumentant que aquesta feina no la podran fer a durant molts anys, i conscients d’això, pretenen estalviar al màxim, encara que hagin de «sacrificar» deixar el seu país d’origen. Ara bé, no els sap greu deixar de pagar impostos al país que els va veure nèixer i mostrar en els seus vídeos, la vida de luxes que porten.

La repercussió que ha tingut el trasllat d’aquestes noves estrelles juvenils al país, ha posat a Andorra i els seus beneficis fiscals als ulls del món, amb totes les conseqüències. Planegen dubtes de com pot afectar l’arribada de grans riqueses a la recerca d’un nivell de vida molt elevat respecte la resta de la ciutadania, és un tema que tard o d’hora, preocuparà a part de la societat andorrana.

Amb tot, a banda d’aquest avantatge fiscal que proporciona Andorra, el país ofereix altres atractius que ajuden molt a decidir-se a fer el pas d’abandonar la teva localitat d’origen. El petit país dels Pirineus ofereix proximitat amb Espanya, una seguretat envejable i tranquil·litat, sobretot quan parlem en l’àmbit de la persecució de fans.

Si a tot a aquest context li afegeixes un entorn natural immillorable, ple d’activitats i establiments on fer enormes despeses, Andorra és un lloc més que atractiu per instal·lar-s’hi.

