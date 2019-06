El Tre Penne, la Fiorita i l’Europa, els rivals dels equips andorrans

Nyon, Suïssa, va donar el tret de sortida ahir a la Lliga de Campions i a l’Europa League 2019-2020 amb el sorteig dels primers encreuaments de les competicions. El director de les competicions de clubs de la UEFA, Michael Heselschwerdt, va ser l’encarregat.

En aquest sentit, el Vallbanc FC Santa Coloma jugarà la ronda preliminar el pròxim 25 de juny a l’estadi Fadil Vokrri de Pristina, Kosovo, i ho farà contra el Tre Penne de San Marino en una de les semifinals del torneig d’aquesta primera fase. La final es disputarà el dia 28. L’altre equip sortirà de la semifinal que disputaran el Feronikel de Kosovo i el Lincoln Red Imps FC. D’aquesta manera, el vencedor accedirà a la primera ronda de la competició, en la qual entren els 33 campions de les associacions de la UEFA situades entre els rànquings 18 i 51, excloent a Liechtenstein. Els altres tres equips accediran a la segona ronda de l’Europa League.

Així, segons va explicar Marc Rodríguez, entrenador colomenc, «a priori, el Tre Penne és el rival més fàcil». «La impressió és que serà un rival de nivell, tenen uns extrems bons però al darrere pateixen, semblen del nostre nivell i per tant, tindrem opcions», assegurava i recordava que «a la final serà diferent perquè el Lincoln Red Imps es reforçarà amb jugadors de la Segona Divisió B espanyola de la zona» i «el Fernikel és molt intens i millor tècnicament». «Anar a la Champions és un premi, estic molt il·lusionat, volem passar de ronda i competir, a més, a Kosovo, hi haurà ambient, a diferència de l’any passat a Gibraltar, que no hi va haver quasi públic», reiterava.

Per la seva part, a l’Europa League, la UE Engordany s’enfrontarà a La Fiorita sanmarinesa i la UE Sant Julià ho farà contra l’Europa de Gibraltar. Els partits d’anada es disputaran el 27 de juny i els de tornada, el 4 de juliol.

En aquest context, Emiliano González, que va agafar les regnes del club lauredià ara fa una setmana, va subratllar que «ens podem esperar qualsevol cosa perquè l’Europa és un equip que es reforçarà amb jugadors del Cartagena o l’Algesires». «El partit passarà per no encaixar cap gol al partit d’anada, a casa, ja que ens trobarem amb un equip amb experiència», comentava i afegia que «estic molt il·lusionat, volem fer un bon paper i jugar el segon partit amb el marcador a favor, sobretot ara que hem evitat els equips de Luxemburg, Kosovo i de les Illes Fèroe».

Per la seva banda, Filipe Busto, entrenador de l’Engordany, va recordar que «està clar que jugar contra un equip de San Marino pot ser propici per aconseguir l’objectiu de passar, ja que ens podria haver tocat un equip amb jugadors professionals». «Tenim l’experiència de l’any passat i això ens dona il·lusió, però també som conscients que seran més forts», reiterava i destacava que «serà un conjunt més ofensiu, sortirà a donar-ho tot i per tant, haurem de defensar molt bé i aprofitar les nostres armes». «Volem repetir», concloïa el tècnic.