Tres anys més de Vallnord

Tres anys. Aquest és el marge que han acordat Emap i Secnoa per aclarir què ha de passar amb la societat i la marca Vallnord després que els responsables d’Ordino Arcalís comuniquessin el mes passat la voluntat de partir peres i dissoldre la societat. Un termini durant el qual les dues entitats podran utilitzar el nom comercial, si bé el cònsol major ordinenc, Josep Àngel Mortés, ja va advertir que «difícilment l’utilitzarem» perquè «és complicat» formar part de Grandvalira i alhora mantenir-se sota el paraigua de Vallnord. L’acord es va escenificar ahir en una roda de premsa conjunta entre Mortés i el cònsol major de la Massana, David Baró. No hi va ser el màxim accionista d’Ordino Arcalís, Joan Viladomat, i els mandataris parroquials van mostrar constantment un clima cordial assegurant que la situació en cap cas ha afectat les relacions. «Els llaços s’han reforçat», va assegurar Mortés. Les tibantors de les darreres setmanes, exposades fins i tot a través de la premsa, però, ningú les podrà negar.



El segon punt del pacte és la continuïtat del forfet conjunt de temporada (que compta amb uns 5.000 clients, sobretot al país, però també de fora), que passarà a denominar-se forfet de les Valls del Nord. El cònsol major de la Massana va indicar que es comercialitzarà a partir de l’1 de juliol amb els descomptes i promocions habituals. Com a novetat, el preu serà el mateix per a tots els residents, siguin de la parròquia que siguin. Encara que Mortés no va manifestar clarament que Ordino pràcticament ja quedi desvinculat del tot de Vallnord, va fer una afirmació que deixa poc marge de dubtes: «El forfet conjunt serà l’única cosa que ens unirà. És complicat conviure amb les dues marques».

Valor

El tercer punt de l’acord fixa que durant el marge de temps que s’han donat les dues societats, també s’haurà d’estudiar quin és el valor total de la marca per si arribés el cas i una de les dues parts (sembla clar que només hi té interès la Massana) es volgués quedar amb la marca, tenir clar quin import s’hauria d’abonar. Per ara ningú vol avançar esdeveniments, ja que correspondrà als nous responsables comunals i del consell d’administració de Vallnord prendre aquestes decisions. Baró és segur que no hi serà, ja que ha esgotat els dos mandats. Mortés vol repetir, però està a l’espera que des de DA li donin l’ok i haurà de guanyar-se el lloc als comicis.



Entre les decisions que hi haurà sobre la taula, també, una possible entrada de capital privat a la Massana. Una proposta que ja es portava al programa electoral de CC en aquest mandat i que malgrat les tres propostes rebudes, no s’ha concretat.

Terminis

David Baró va assegurar que l’acord assolit és un «win-win» perquè afavoreix a les dues parts i s’ha pogut fer com a alternativa a una dissolució. «Ordino pot continuar amb Grandvalira i la Massana pot utilitzar la maca sense que hi hagi un canvi sobtat», va exposar. A més, va remarcar que «dona tranquil·litat als mercats internacionals i ens deixa un marge de maniobra prudent per prendre decisions», afegint que el fet de no trencar la marca d’un dia per l’altre també és positiu si es tenen en compte tots els esdeveniments esportius que hi ha per davant. «El soci massanenc ha entès que volia Ordino, i l’ordinenc el què volia la Massana», va destacar Baró.



També Mortés va assegurar que «calia arribar a un acord», perquè l’important era «tranquil·litzar els mercats. La prioritat és el client i calen notícies positives, constructives i que vagin en favor de la neu».



Preguntats sobre els efectes que hagi pogut tenir la crisi de convivència entre les societats en l’àmbit dels mercats internacionals, van respondre que ha estat pràcticament imperceptible perquè «l’acord ha sigut realment ràpid». Una rapidesa que cap d’ells va voler vincular a la proximitat de les eleccions comunals que se celebraran al desembre. Com de la mateixa manera no van voler aventurar una pèrdua de valor de la marca tenint en compte que d’aquí a tres anys un dels socis, Secnoa, n’estarà pràctiament desvinculat del tot.