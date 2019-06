Brutícia de contraban

«Avui del Pic del maià al Port Dret ens ha faltat bossa per recollir tota la MERDA que han deixat els contrabandistes que teníem davant». Amb aquesta piulada tan contundent, Cristina Peleijà denunciava fa un parell de dies la brutícia que es troben tot sovint a la muntanya com a conseqüència del pas de contrabandistes. La situació no és nova, ni tampoc els va agafar per sorpresa.

Peleijà assegura que «és força habitual». I no només al Pas de la Casa, sinó també en altres punts transitats per aquells que creuen la frontera amb fardells de tabac a l’esquena. «A La zona d’Incles també hi ha molta brutícia», detalla. Les deixalles que va immortalitzar a la fotografia que acompanya aquest article inclouen «brossa recent i de fa dies». I si un s’entreté a mirar, pràcticament pot fer-se una idea del kit bàsic de supervivència d’aquestes persones quan han de caminar muntanya enllà. «Sobretot trobem rotlles de precinte, ampolles d’aigua, llaunes d’olives, de sardines, encenedors i moltes burilles de cigarret», detalla. Entre les restes, també és habitual trobar-hi trossos de cartró de les caixes que utilitzen per empaquetar el tabac.

Neteja

No és la primera ni serà l’única a topar-se amb aquesta realitat. De fet, altres persones que han fet senderisme per aquests espais també han denunciat situacions similars a través de les xarxes i han mostrat la seva indignació. I fins i tot veïns del Pas de la Casa que reconeixen sortir de manera habitual «a fer neteja». I és que la brutícia s’acumula en zones properes al poble i això comença a generar malestar entre molts veïns i visitants, que veuen com els paratges naturals no estan tan cuidats com tocaria. A més, la poca discreció en l’activitat, fa que qui més qui menys, tot fent una caminada, pugui veure tranquil·lament com els contrabandistes fan la seva feina.



Cristina Peleijà pot detallar el procediment que segueixen sovint abans d’abandonar el Principat: «Pugen amb cotxe fins al Pic Maià, van fins on arriba el cotxe i un cap allí deixen la gent a la muntanya», relata. Un rastre que és fàcil de seguir, potser massa si es té en compte que és un activitat il·lícita.