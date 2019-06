Carmanyoles a les escoles per no malbaratar el menjar

El Consell d’Infants d’Ordino va aprovar ahir l’ús de les carmanyoles per aprofitar el menjar de la cantina de les escoles a partir del curs que ve. Els aliments es portaran a la Casa Pairal, que serà el punt de recollida per a les persones que ho necessitin, i no es descarta que el projecte pugui ampliar-se a altres centres escolars del Principat.

Els alumnes van donar a conèixer el protocol d’actuació a través d’un vídeo realitzat per ells mateixos. El Consell d’Infants, que aquest curs ha comptat amb la participació d’un total de 85 alumnes, va celebrar ahir l’última sessió abans de les vacances d’estiu amb la presentació de diferents projectes assolits durant l’any.

L’escola andorrana va iniciar l’exposició emmarcada en el desenvolupament sostenible i la millora de la parròquia amb l’organització d’una brigada de neteja, coneguda com Clean-Up Day, que es va celebrar el passat 27 de maig. En total es van recollir tres bosses de 2,3 quilos cadascuna, i els llocs en què es va trobar més brutícia van ser el mateix pati de l’escola i Prat de Call. Per la seva banda, l’escola francesa va valorar molt posivitivament les xerrades que es van fer a càrrec del CENMA i del Comú d’Ordino abans de la plantada d’arbres. En total, la setmana passada es van posar un centenar de plançons de pi negre al Corb d’Encodina. L’activitat va anar acompanyada d’un concurs de cartells per difondre la plantada.