Desbloquejada la renda variable de BPA retinguda a Credit Suisse

El Tribunal Federal de Suïssa ha rebutjat els recursos que mantenien els actius en renda variable de BPA retinguts a Credit Suisse. La resolució judicial permetrà a l’AREB en els propers dies repatriar els prop de 500 milions d’euros d’antics clients del banc andorrà cap al Principat. El capital anirà a parar a VallBanc en el cas dels clients que ja han demostrat l’origen lícit dels diners, mentre que en el cas dels que encara estan bloquejats, la quantitat anirà a BPA, ara en mans de l’AREB.



Segons diverses fonts consultades, en aquest segon cas els diners desbloquejats passaran a formar part del balanç de BPA, quan fins ara quedaven fora. Les fonts expliquen que les accions formen part de la persona que les compra i en cap cas de l’entitat bancària, de manera que consideren que és un perjudici per als clients que quan el capital es desbloquegi passi en mans del banc. En tot cas, ahir a l’hora de tancament d’aquest rotatiu, l’AREB encara no havia confirmat oficialment el desbloqueig. Així mateix, i segons les mateixes fonts, també s’ha de tenir en compte que la decisió de Suïssa es podria encara recórrer a instàncies internacionals.



La renda variable està bloquejada a l’entitat helvètica des de fa més de quatre anys. Tot plegat es va iniciar perquè clients de BPA van interposar un recurs demanant al supervisor bancari suís (Finma) que no reconegués l’AREB com a titular dels comptes atrapats. El tribunal suís, però, ha rebutjat tots els recursos fins ara presentats donant per vàlid així el procés de resolució de l’entitat bancària i habilitant a l’AREB a repatriar els 500 milions d’euros retinguts a Credit Suisse.



Més enllà dels afectes evidents que la qüestió comporta als clients que tenen accions en renda variable, el bloqueig a Suïssa també ha retardat els pagaments del fons JC Flowers per la compra de Vall Banc. Segons va explicar l’aleshores ministre de Finances, Jordi Cinca, en seu parlamentària el setembre de fa dos anys, l’endarreriment es deu al fet que el contracte implica que part del pagament es realitzés en relació a l’evolució del negoci de l’entitat bancària, és a dir, a la quantitat d’actius que finalment es traspassin de BPA a Vall Banc. Aquest càlcul, però, no es pot acabar de fer fins que la renda variable deixés d’estar bloquejada.