Absolt el professor de música acusat d’abusar d’una alumna

L’Audiència de Lleida va absoldre ahir el professor de guitarra acusat d’haver abusat sexualment d’una alumna de 10 anys a l’Escola Municipal de Música de Vielha, l’any 2016. La Sala va considerar que els fets no van quedar acreditats i va fer prevaldre la presumpció d’innocència. La decisió es va basar principalment en què la declaració de la menor va ser «breu», «inexpressiva» i amb «manca de detalls», i el fet que al judici no van declarar les primeres persones amb qui la nena hauria parlat.

Per tot això, l’Audiència va considerar que encara que es pogués sospitar que els fets denunciats podrien haver passat o que la víctima hagués estat sotmesa a algun tipus de conducta vexativa per part de l’acusat, la prova aportada per declarar la culpabilitat de l’acusat és «fràgil» i «clarament insuficient». La fiscalia demanava tres anys i mig de presó i 1.000 euros per danys morals.

Els presumptes fets haurien tingut lloc el mes de febrer de 2016 quan l’home estava fent classe de guitarra a la menor en una de les aules de l’escola i segons la fiscalia li va posar la mà per dins dels pantalons i la roba interior i li va tocar els genitals. En aquell moment, la menor, espantada hauria sortit corrent de l’aula. El professor en qüestió, que no té antecedents penals, va fer classes a l’Escola de Música de Vielha els cursos 2015-2016 i 2016-2017.

Un cop jutjats els fets, la Sala va considerar que, després d’haver escoltat totes les declaracions, els falta informació pel que fa al contingut de què va ocórrer. Tot i que van entendre que un dels motius de la manca de detalls de la nena a l’hora d’explicar els fets pot ser causa de la curta edat de la menor, aquest «dèficit», van argumentar, «afecta de manera essencial en la qualitat de les seves afirmacions» i per tant no permet a la Sala donar per acreditat el seu relat.

En la decisió d’absoldre l’acusat, l’Audiència va recollir en la seva sentència que es basa també en la declaració dels pèrits de l’Equip d’Assessorament i Atenció a la Víctima, que van explicar que la menor va fer un relat «curt» de l’ocorregut i que era «cridanera» la reacció emocional «excessiva» de la menor, informa Ràdio Seu.