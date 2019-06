La Cambra creu que l'aeroport d'Andorra sí que disposarà de GPS

El president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, Miquel Armengol, va assegurar que, a diferència de l’aeroport d’Andorra-La Seu, el sistema de navegació GPS sí podria aplicar-se en un hipotètic aeroport nacional, atès que per l’orografia del Principat «també seria necessari» disposar d’aquest sistema de posicionament per satèl·lit. «Que el sistema d’aproximació no sigui homologable a la Seu no té res a veure amb que no sigui possible implementar-lo a Andorra» va sostenir Armengol, qui va sostenir que malgrat «no saber tècnicament els motius» tot fa indicar que «el problema no és només pel GPS».

D’altra banda, Armengol va negar que el nou termini de deu mesos fixat pel ministre de Foment del Govern espanyol en funcions, José Luis Ábalos, apressi els calendaris establerts per un possible aeroport al país. «Aquest retard no canvia els tempos perquè el concepte d’aeroport és total diferent. L’aeroport de la Seu és de dimensió reduïda, mentre que el que volem dins d’Andorra és per avions de llarga distància» va manifestar el president de la Cambra, raó per la qual va considerar que «poden ser complementaris».

Respecte al retard de la posada en marxa del GPS al país veí, Armengol va lamentar la demora perquè «sempre hem estat a favor de l’aeroport d’Andorra-La Seu». Així mateix, va recordar que l’operativitat comercial «hauria afavorit de cara a la Cimera Iberoamericana» de l’any vinent.

En aquest sentit, el president de la Cambra va confirmar que es manté la idea inicial de presentar el proper 19 de juny els estudis de viabilitat d’un aeroport a Andorra, que compten amb un pressupost de 100.000 euros i amb el «suport tècnic» del Govern.