Bartumeu i Roig, al capdavant de la nova executiva d’SDP

Jaume Bartumeu tornarà a liderar Progressistes-SDP acompanyat de Josep Roig com a número dos. Així s’ha d’aprovar dissabte amb tota probabilitat a l’assemblea extraordinària que el partit mantindrà després que tota l’executiva dimitís arran dels mals resultats electorals dels darrers comicis generals que van deixar els progressistes sense representació al nou arc parlamentari. Així doncs, Bartumeu repetirà com a president de la formació i Roig, que va liderar la llista progressista a les darreres eleccions, exercirà de secretari d’organització.



Segons van informar fonts properes a la formació, el llistat de responsables del partit estarà format per persones amb experiència com Bartumeu però també per noms de les persones que van formar part de la candidatura del 7 d’abril, incloent les noves incorporacions per tal de donar un nou aire a la formació. Tots els noms ja estan gairebé tancats però no s’han volgut encara desvetllar a l’espera de les darreres confirmacions.



L’assemblea general també servirà per exposar les línies directives que vol seguir a partir d’ara el partit progressista. En una nova assemblea prevista per a finals del mes de setembre, el partit començarà ja a treballar també en l’enfoc de cara a les properes eleccions comunals, previstes per a finals d’any.

Autocrítica pels mals resultats/ Els progressistes que formaven l’executiva del partit van decidir dimitir després de la primera reunió posterior als comicis que van celebrar l’11 d’abril. En aquella trobada, tot i l’evident desànim pels resultats obtinguts, els membres d’SDP van tenir clar que volien seguir amb el projecte. És a partir d’aquest moment que es decideix, com correspon en aquests casos, que els responsables posin el seu càrrec a disposició de l’executiva a l’espera que siguin els seus membres els que decideixin si es bo que continuïn al capdavant del projecte. La renúncia es va fer oficial a principis de maig i des d’aquell moment Bartumeu exerceix com a president en funcions. Si dissabte és ratificat, tornarà a ostentar el càrrec a ple rendiment.