Els andorrans s’examinen de les PAU a la Seu d’Urgell

Fins a 34.547 estudiants s’examinen a partir d’avui i fins divendres de les proves d’accés a la universitat (PAU) i, a diferència dels anys anteriors, els andorrans poden fer-ho per primera vegada a la Seu d’Urgell en comptes d’haver de desplaçar-se fins a Lleida. Del total d’inscrits a les PAU, 28.383 han acabat aquest curs el Batxillerat i s’hi han matriculat per la via ordinària, mentre que 3.392 són estudiants de matrícula lliure, és a dir, procedents del Batxillerat d’altres anys que no van fer la selectivitat, que volen millorar la nota o que només s’examinen de la fase específica, i els 2.772 restants, estudiants de cicles formatius de grau superior que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica.

A banda del canvi d’ubicació per als estudiants andorrans, els de la Vall d’Aran enguany podien demanar l’examen d’Història en aranès. Les proves s’inicien aquest dimecres a les 9.00 hores amb l’examen de Llengua castellana i literatura seguit del de Llengua catalana i literatura. Durant la resta del dia, els estudiants poden fer les proves de la fase específica de fins a sis matèries diferents. Demà, com a matèries comunes, és el torn d’Història i de Llengua Estrangera, a més de cinc assignatures de la fase específica; mentre que les restants es duran a terme el divendres.

Aquesta vegada hi ha fins a 161 tribunals repartits entre 20 poblacions diferents d’arreu de Catalunya. Els alumnes amb necessitats educatives especials –l’alumnat dislèctic i el diagnosticat amb altres trastorns d’aprenentatge–, un total de 1.116, s’examinaran en tribunals específics amb un horari especialment adaptat per a ells, de manera que disposaran de dues hores per a cada examen.