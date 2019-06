Jornada hivernal a deu dies de donar la benvinguda a l’estiu

La neu sorprenia ahir al matí, en un dia de juny i proper a l’arribada de l’estiu, els habitants del Pas de la Casa, que van despertar-se coberts per la boira i amb temperatures sota zero. Les xarxes socials de seguida van omplir-se de vídeos, fotografies i missatges de desconcert en trobar-se amb unes condicions hivernals a deu dies del canvi d’estació. «Nevades d’estiu», «Bon dia, neu» o «L’hivern està aquí» són només algunes de les piulades que es podien trobar per Twitter .

Tot i que a partir dels 1.600 metres ja van registrar-se nevades i els dominis esquiables, tant Grandvalira com Ordino Arcalis i Pal Arinsal, van acumular uns pocs centímetres de neu, les principals afectacions van produir-se per sobre dels 2.000 metres. A primera hora del matí, els cotxes havien de circular amb equipaments especials al Port d’Envalira i els vianants del Pas de la Casa necessitaven d’un bon calçat per poder caminar amb seguretat pel carrer. «Només és un episodi puntual, no s’ha registrat cap incidència i a partir de demà [avui] el temps ja torna a millorar», va assegurar el director de Mobilitat, Jaume Bonell.