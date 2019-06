El PS exigeix explicacions sobre les pèrdues del fons de jubilació del 2018

El PS vol que el Govern expliqui els motius de les importants pèrdues que el Fons de Reserva de Jubilació va experimentar durant l’exercici 2018, quantificades en més de 50 milions d’euros. Aquest és el principal motiu de la pregunta que el conseller Quim Miró va formular ahir i que l’Executiu haurà de respondre de forma oral en la sessió de control del proper 20 de juny. Entre d’altres qüestions, el parlamentari també vol que s’aclareixi si és normal que els diners amb els quals s’ha de pagar la jubilació de tots els afiliats a la CASS estiguin invertits en productes amb un alt nivell de risc.

Tot i admetre que «l’economia i els mercats a escala europea i mundial no han estat favorables durant l’exercici 2018», Miró va apuntar que «es fa difícil entendre que els diners de la nostra jubilació estiguin tan supeditats a productes financers que comporten un risc inherent a les fluctuacions del mateix». Per això, va reclamar explicacions per «entendre com s’ha efectuat la selecció dels gestors externs estrangers».