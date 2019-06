Concurs de fotografia per indrets insòlits d’Escaldes

El 14 de juny Escaldes-Engordany està de celebració, amb el 41è aniversari des que va constituir-se com a parròquia. Per commemorar-ho el comú organitza diferents actes, entre els quals es troba Insòlita, un concurs de fotografia en el qual l’objectiu és retratar set localitzacions de la parròquia, amb les pistes situades a l’exposició que es pot veure al carrer dels Veedors.

El departament de Cultura de la corporació posa el repte als participants, que realitzaran un recorregut per llocs insòlits per tal d’aconseguir la millor fotografia que es proposa a partir de l’exposició. Les fotos es poden fer amb el mòbil, tauleta o càmera fotogràfica.

La Festa de la parròquia comptarà amb diversos actes i activitats. El dia 15 es realitzaran tres rutes guiades de descoberta d’Escaldes-Engordany: la ruta de l’aigua, la ruta dels pioners i la ruta de l’art. A la tarda està programat el concert de la coral de la parròquia a l’església de Sant Pere Màrtir i a la nit el Prat del Roure acull una sessió de ball organitzat per l’Associació Balland. El dia 16 començarà amb una ballada de sardanes, organitzada per l’Agrupació Sardanista d’Andorra. A les 13.00 h, al Parc de la Mola, l’Esbart Santa Anna oferirà una mostra de balls tradicionals. La formació The Swing Girls serà l’encarregada de posar el punt final als actes de celebració amb un concert tribut a les millors cançons de les dècades dels anys quaranta, cinquanta i seixanta del segle passat.