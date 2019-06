Les parelles lingüístiques marquen xifres de rècord

La bona salut del català entre els qui volen aprendre l’idioma es veu emmirallat amb la quantitat de parelles lingüístiques formades. En aquesta ocasió s’han batut rècords de participació, amb 45 parelles de nova creació i 21 consolidades d’edicions anteriors que repeteixen l’experiència; comportant 132 persones que promouen de manera activa el català.

En aquesta darrera temporada lingüística, el Servei de Política Lingüística va organitzar diferents activitats culturals gratuïtes per als voluntaris i aprenents, com una ruta literària pel Centre Històric d’Andorra la Vella i visites guiades a exposicions, com a: Femina feminae del Museu Carmen Thyssen; Camins per al progrés del Museu de l’Electricitat de FEDA, i Ramon Casas. Mestre de la modernitat, de l’ArtalRoc. Les parelles també va comptar amb invitacions dobles per veure cinema en català i assistir a concerts de la Temporada 2019 de l’Auditori Nacional, d’un passaport per visitar de manera gratuïta tots els museus nacionals i de l’oportunitat de recitar poemes el Dia de la poesia, que es va celebrar a Encamp al març.

L’objectiu de totes aquestes iniciatives és el de promoure el consum cultural en català i integrar els participants del programa en una xarxa activa que té en l’idioma com a eix vertebrador i integrador. El pròxim mes de setembre començarà una nova temporada de parelles lingüístiques.

Concert final

Per tancar el curs, el Servei de Política Lingüística organitza demà a la nit una festa que comptarà amb el concert de Josep Bordes, el cantant del grup Pepet i Marieta. L’actuació estarà oberta a tot el públic. La celebració per commemorar el final de la temporada començarà a les 20.00 hores a La Fada Ignorant. Els participants rebran un diploma que els acredita per la seva condició durant els últims mesos, amb l’aprenentatge de l’idioma per una part, i l’ensenyament per part de l’altra.