Andorra no aguanta (0-4)

L’Estadi Nacional va viure ahir el partit més important de la seva història, ja que va rebre a la campiona del món, França. Un conjunt que, com estava previst, no va fallar i el fet de jugar amb una gespa sintètica, no els va afectar perquè des del principi van portar el ritme del joc i no van donar opcions als del Principat.

D’aquesta manera, els francesos van sortir al camp amb moltes novetats a l’11 inicial en comparació amb el duel que van perdre contra Turquia per 2 a 0. El seleccionador francès Didier Deschamps va apostar per set jugadors diferents, tal com ja havia advertit en la roda de premsa prèvia al matx. No volien generar ni un dubte. Per la seva banda, el combinat andorrà no va presentar quasi canvis i va apostar per mantenir la imatge mostrada contra Moldàvia.

França es va mostrar clarament superior al Nacional des del principi, amb un gol de Mbappé al minut 10

En aquest sentit, al minut 3 de partit Antoine Griezmann ja avisava des de fora de l’àrea, amb un tir ajustat al pal dret, que obligava a intervenir a José Antonio Gomes. En els primers cinc minuts, els gals ja havien avisat amb dues ocasions. Però Andorra es mostrava motivada, fent una bona defensa, tapant els forats, intentant aguantar els cops d’un rival molt superior que la tocava amb facilitat, proposant per les bandes.

Però no van poder aguantar més de 10 minuts. En una pilota perduda per part dels tricolor, Kylian Mbappé va sortir a la contra i no va perdonar. Gomes va ser incapaç d’aturar al gal, que es va quedar sol i va anotar sense problema. Després, els andorrans van seguir concentrats, conscients que aturar a un rival d’aquesta mena és pràcticament impossible. Fins i tot, els tricolor van mostrar signes d’apropar-se a la porteria protegida per Hugo Lloris, pressionant. Però va ser momentani.

En aquesta línia, els francesos van seguir portant clarament el domini del partit, sobretot gràcies al paper de Griezmann i Mbappé, que generaven molt de perill en tot moment. Amb el pas dels minuts, Andorra creia i era un Jordi Aláez molt combatiu que, al 22, es permetia fer-li una sotana a Griezmann, que l’afició aplaudia.

El conjunt gal va arribar amb ganes de golejar després de la desfeta contra Turquia per 2 a 0

Però França és França i al minut 29, va ser Wissam Ben Yedder, que, de bones va enviar la pilota al fons de la xarxa després que Andorra la refusés malament. Després, els gals ven seguir posant contra les cordes als del Principat i abans del descans Florian Thauvin va marcar de voleia després d’una centrada de Mbappé. Un autèntic golàs.

A la represa, França mantenia el fort nivell i tornava a avisar, seguia tenint clares oportunitats, amb un joc ben definit i molta velocitat, de manera que els del Principat es veien totalment superats, encara que s’estaven deixant la pell per defensar la porteria local. A més, era Gomes qui una vegada i una altra intervenia.

Així, els gals van seguir el mateix tarannà i al 55, Mbappé va fer de les seves i va enviar la pilota cap a Thauvin, que quasi anota després de quedar-se sol. Però la va xutar desviada al lateral del pal dret.

Centrada rere centrada, els blaus seguien generant molt de perill fins que al 59, després d’un córner, va ser Kurt Zouma que va fer el quart després que Gomes no fos capaç d’agafar la pilota. Una errada del tricolor.

Després, França va baixar el fort ritme i amb els deures fets i l’enfrontament més que sentenciat no va voler arriscar més. Amb tot, encara van seguir tenint opcions, especialment cap al final, quan volien anar a buscar la maneta.

Al final del partit, el resultat va ser de 0 a 4. Com era d’esperar, França va ser absolutament la dominant del partit i va complir amb el pronòstic que s’esperava. És la campiona del món i aturar als seus jugadors no és gens fàcil.

Ambient de luxe

L’estadi va viure ahir un quasi ple de públic que tot i el fred i la pluja, va respondre, i de quina manera. L’afició francesa va animar durant tot el partit, de manera que es van fer sentir per tot. Així, tot i que van ser pocs a causa de la capacitat de l’estadi, 1.300, van estar entonant càntics i tocant els tambors tota l’estona per fer entrar en calor als seus, ja que el fred era absolutament escandalós per ser el mes de juny. Tot i això, alguns animaven sense samarreta.

Juli Sánchez, ovacionat

Juli Sánchez va tenir un comiat molt emotiu. Va sortir quan faltaven 10 minuts i va posar a tot el Nacional dempeus, per acomiadar-lo. Ilde Lima li va fer entrega del braçalet de capità. Un mite diu adeu.

«Hem sabut patir al camp»

Koldo Álvarez de Eulate va explicar ahir que «hem intentat fer tot el possible, tot el que ha estat a les nostres mans, però no ha estat suficient». «Si el resultat hagués estat ajustat al final, no pensaríem en el tema físic o mental, però quan no tens la possessió, es fa molt dur, però en treball no es pot exigir gaire cosa més», sentenciava. A més, va remarcar que «em quedo amb el que hem sabut patir avui al camp». «És molt dur sentir-te inferior i no parar de treballar i de córrer, aquest fet els ha fet més grans», sentenciava. Pel que fa a Juli Sánchez va destacar que «és un exemple defensant la samarreta».

«Podríem haver marcat més»

El seleccionador francès, Didier Deschamps, va explicar que «era un partit diferent» i que «ens hem hagut d’adaptar». «Hem jugat seriosament, hem dominat des del començament fins al final, són tres punts importants», manifestava i recordava que «hauríem pogut marcar més gols però el resultat és que compta».

A més, va recordar que Andorra «és un adversari que s’havia construït en defensa i han defensat encara més». «Els hem fet córrer de dreta a esquerra, hem fet bons moviments perquè tenen blocs molt ferms. I la gespa era un desavantatge», sentenciava.