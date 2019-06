‘Kiki’ es converteix en el protagonista de la zona mixta

Cristian Kiki Martínez, que no va poder jugar el partit contra França per culpa d’unes molèsties, es va convertir en el protagonista de la zona mixta després que li baixés la caputxa a Kylian Mbappé per fer una broma. Va ser una acció que no va fer massa gràcia al francès, que no s’ho va prendre massa bé i es va mostrar una mica molest, amb una ganyota, de manera que va ser el mateix Antoine Griezmann qui va aparèixer per treure ferro a l’assumpte. Després, el francès es va tornar a posar la caputxa i va donar per tancada l’entrevista que estava fent amb diversos mitjans francesos.

La broma es va convertir rapidament en viral a les xarxes i el jugador andorrà va aparèixer a tots els mitjans de comunicació espanyols i francesos. Per tant, Mbappé no només va ser l’home del partit pel fet d’haver anotat el seu gol número 100 sinó per aquesta divertida anècdota.

Així, el mateix jugador va explicar que «vaig fer una broma a un company sense pensar que es tornaria viral». «Estava parlant amb Griezmann i no ho vaig fer de mala fe», remarcava i afegia que «no esperava que s’enfadés, espero que tingui bones vacances». «Si tinc oportunitat ja en faré una altra a França», bromejava.

A més d’aquest fet, la premsa francesa va destacar el fred que va fer a l’estadi. Després de l’enfrontament contra Turquia, les temperatures hivernals de dimarts al Nacional els va sorprendre.

La gespa artificial va ser un altre dels punts a destacar per la premsa del país gal. Però al final, no va afectar als de Didier Deschamps, que es van imposar ràpidament al aprtit. A més, els mitjans francesos es van mostrar satisfets amb la quantitat d’aficionats present al duel, sobretot perquè va suposar una oportunitat perquè els habitants d’Occitània poguessin venir a veure els blaus. Els aficionats van poder veure els jugadors de prop, gràcies a les petites dimensions de l’estadi del Principat, destacaven. H