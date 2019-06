L’Spartan Race es consolida i assoleix els 5.000 participants

Nou èxit. L’Spartan Race arriba aquest cap de setmana a Andorra i ho fa amb un nou èxit de participació, ja que comptarà amb 5.000 inscrits, 1.700 entre la Beast i l’Ultra, les dues curses més dures de l’organització. Per tant, la cursa ha tornat a créixer, aquesta vegada amb 500 inscrits més en comparació amb la passada edició.

En aquest context, Ángel Sanz, director d’Spartan Race Espanya, va explicar ahir durant la presentació de la prova que «és la més ben valorarà per la nostra comunitat espartana, i està posicionada com la cursa per excel·lència d’Europa, sent també una referència pels corredors elit». A més, va destacar que és la prova amb més altura i que l’Ultra, la prova de 50 quilòmetres i 60 obstacles, es durà a terme per segons. En aquest sentit, n’hi ha un nou en el recorregut.

Així mateix, va apostar per treballar amb el comerç local i va revelar que «estem treballant amb Grandvalira per fer créixer la cursa, volem que cada tres o quatre mesos es vagin fent esdeveniments relacionats amb l’Spartan». «Ho hem d’acabar de definir», va afegir i va recalcar «la importància que s’hagi mantingut la marca». Pel que fa al futur de la prova, va recordar que és per dos anys i juntament, amb la directora de màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra, va coincidir en el fet que si les coses se segueixen fent bé, no hi haurà problema per repetir. «El nostre sostre pot arribar a ser de 14.000 participants, 7.000 per dia, però volem anar creixent de 500 en 500 i ja veurem a on arribem», sentenciava.

Pedra, per la seva part, va explicar que les xifres destaquen la importància de la prova. «És un bon moment per fer la prova, un 87% dels atletes són forans i pernocten a Andorra». «Els 75% dels enquestats afirmen que repetirien i la nota mitjana de la prova és de 8,3 mentre que la ubicació, Grau, és un 9,3», recordava.

Així mateix, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va manifestar que «és la prova que més turistes ens aporta a la parròquia d’Encamp» i que «s’ha consolidat a Andorra». «Estem molt satisfets, és un referent», afirmava.

Els nens, protagonistes

A més d’organitzar, l’Spartan Kids, demà s’organitzarà un entrenament espartà per a més de 300 joves de l’escola andorrana de secundària d’Encamp, que enguany participaran en una gimcana a Prada de Moles que es realitzarà de 10 a 13 hores, i on els joves hauran de competir entre ells en equips de cinc.

Alguns dels premis a què opten són inscripcions per a participar en l’Spartan Kids del cap de setmana, abonaments anuals al Complex d’Encamp o bé abonaments d’estiu per a la piscina de La Mola.

En aquesta línia, demà es farà l’entrega de dorsals i per tant, ja es podrà començar a viure tot l’ambient espartà mentre que dissabte i diumenge són les principals curses.